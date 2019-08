Χονγκ Κονγκ: Απαγόρευση πολιτικών συζητήσεων στο πανεπιστήμιο City

Την απαγόρευση πολιτικών συζητήσεων στο πανεπιστήμιο με αφορμή την κρίση του Χονγκ Κονγκ ζητά με email προς το προσωπικό, τους καθηγητές και τους φοιτητές του ιδρύματος, το City University.

Σύμφωνα με τον Έζρα Τσεουνγκ, ρεπόρτερ με έδρα το Χονγκ Κονγκ, το πανεπιστήμιο City έστειλε χθες ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους υπαλλήλους και φοιτητές ώστε να φροντίσουν να "κρατήσουν μακριά από τον χώρο του πανεπιστημίου την κρίση".

The City University of Hong Kong has sent a mass email today to warn @CityUHongKong staff, students and alumni against discussion of politics on campus. #antiELAB #ExtraditionLaw #FreedomHongKong pic.twitter.com/AWdVF1jbiK