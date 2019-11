Βία στο Ιράν εναντίον διαδηλωτών - Τι αποκαλύπτει το διαδίκτυο

Καθώς άρχισε να αποκαθίσταται πλήρως η σύνδεση στο διαδίκτυο στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς και σε μια σειρά επαρχιών,η οποία είχε μπλοκαριστεί για μέρες με στόχο να αποτραπούν οι κινητοποιήσεις για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι μέθοδοι καταστολής του καθεστώτος όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η βρετανική εφημερίδα «Telegraph».

Τουλάχιστον 106 διαδηλωτές σε 21 πόλεις σκοτώθηκαν σε έκθεση που δημοσίευσε την περασμένη Τρίτη η Διεθνής Αμνηστία.

Σε ένα βίντεο, γίνεται χρήση πυροβόλου όπλου απέναντι σε διαδηλωτές που ρίχνουν πέτρες και σε άλλο άνθρωποι των φρουρών της επανάστασης του Ιράν κυνηγούν με μοτοσικλέτες αντικαθεστωτικούς. Ένα άλλο βίντεο από την Κερμασαχ, περίπου 260 μίλια νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας φέρονται να φορούν πολιτικά ρούχα και να χτυπούν με γκλοπ έναν άνδρα σέρνοντας τον από τα μαλλιά του.

This is what’s been happening in #Iran during the near-total internet shutdown. Security forces have shot and killed at least 106 people with complete impunity in nationwide protests. This is what they don’t want the rest of the world to see. pic.twitter.com/M4Jw17Xj1g