Απάντηση Φον ντερ Λάιεν για το χαρτοφυλάκιο του Μ. Σχοινά

Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στα social media διευκρίνισε την έννοια του «ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε, αναφορικά με τον ορισμό του Μαργαρίτη Σχοινά ως αντιπροέδρου της Κομισιόν, αρμοδίου για θέματα «προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής».

Η Γερμανίδα πρόεδρος της Επιτροπής με ανάρτησή της σε τρεις γλώσσες στο Twitter υπενθύμισε το περιεχόμενο του άρθρου 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, στο οποίο περιγράφονται κι οι βασικές αρχές που οδήγησαν στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ίδια να συμπληρώνει πως «αυτός είναι ο δικός μας ευρωπαϊκός τρόπος ζωής».

