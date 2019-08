Open Arms: Μετανάστες πηδούν στη θάλασσα για να φτάσουν στη Λαμπεντούζα

Δέκα μετανάστες πήδηξαν σήμερα από το σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms στη θάλασσα σε μια προσπάθεια να φθάσουν κολυμπώντας στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, που βρίσκεται πολύ κοντά, ενώ η Μαδρίτη θα προτείνει μια νέα λύση αντιμέτωπη με μια «ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη».

Ένας άνδρας πήδηξε στη θάλασσα στην αρχή της ημέρας, ανέφερε η μκο στον λογαριασμό της στο Twitter μεταδίδοντας σχετικό βίντεο.

«Είναι πιθανό να μεταφέρθηκε (στη Λαμπεντούζα από την ιταλική ακτοφυλακή) αλλά δεν έχουμε επίσημη επιβεβαίωση», εξήγησε μία εκπρόσωπος της Open Arms στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικές ώρες αργότερα «εννέα άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να φθάσουν στις ακτές της Λαμπεντούζα (...) Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου», πρόσθεσε η μκο σε ένα άλλο tweet.

