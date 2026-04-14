UBS - HSBC: Γιατί είναι «ταύροι» για τις ελληνικές τράπεζες

Νέο ράλι για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες εκτιμούν οι αναλυτές της UBS και της HSBC, παρά τις αναταραχές που δημιούργησε ο πόλεμος στο Ιράν.

Μάλιστα, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ελκυστικές, όπως και το περιθώριο για rerating, ενώ ταυτόχρονα, δηλώνουν και αγοραστές των μετοχών τους.

UBS: Δυνατότητες για υψηλότερη κερδοφορία

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του ελβετικού οίκου, τρία βασικά στοιχεία είναι σημαντικά για τις ελληνικές τράπεζες, Το γεγονός ότι έχουν εκτιμώμενο P/E για το 2027 στο 8,2 φορές έναντι 9,0 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με discount 9%.

Ακόμη, έχουν κόστος ιδίων κεφαλαίων COE 12,3% έναντι 11,4% της Ευρώπης, ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου είναι περίπου 3,8%.

Μάλιστα η UBS εκτιμά τη μεγαλύτερη δυνατότητα re-rating στις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, συνεχίζει να προτιμά την Eurobank, ενώ και η Εθνική Τράπεζα φαίνεται, κατά τη γνώμη των αναλυτών της επίσης ελκυστική.

Επιπλέον, και η Alpha Bank είναι ελκυστική, καθώς οι αναλυτές βλέπουν δυνατότητες για υψηλότερη κερδοφορία μεσοπρόθεσμα.

Η UBS διατηρεί τη σύσταση buy και για τις τέσσερις τράπεζες, με την τιμή-στόχο της Eurobank να διατηρείται στα 4,6 ευρώ με upside στο 23%, της Τράπεζας Πειραιώς στα 10,80 ευρώ με upside 33%, της Alpha Bank στα 4,65 ευρώ με περιθώριο ανόδου 28% και της Εθνικής Τράπεζας να τοποθετείται στα 17,30 ευρώ με upside 21%.

HSBC: Θετικές οι προοπτικές για την κερδοφορία

Σύμφωνα με τους αναλυτές της HSBC, η πρόσφατη διόρθωση των ελληνικών τραπεζών σε συνδυασμό με τη βελτίωση των προοπτικών για την κερδοφορία τους και τις ευνοϊκές εξελίξεις στο μακροοικονομικό και επιτοκιακό περιβάλλον, τις καθιστούν ελκυστικότερες για επενδύσεις.

Η βρετανική τράπεζα αποδίδει την προτίμηση της για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες σε τέσσερις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η διεύρυνση των εργασιών με τις νεοαποκτηθείσες ασφαλιστικές εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κερδών ανά μετοχή (EPS) 8% (από 4%) για το 2025-2028,

Ο δεύτερος αφορά στην πρόσφατη απότομη αύξηση της καμπύλης Euribor που ενέχει ανοδικό κίνδυνο, δεδομένης της θετικής ευαισθησίας των EPS στην άνοδο των επιτοκίων,

Ο τρίτος λόγος είναι οι αναβαθμισμένοι στόχοι επιστροφής κεφαλαίου που υποδηλώνουν πολύ υψηλής αποδόσεις payout 19-25% κατά την επόμενη τριετία, με ανοδική πορεία όπου το κεφάλαιο εξακολουθεί να εμφανίζεται σε πλεόνασμα,

Ο τέταρτος λόγος είναι γενικότερος και αφορά την αναβάθμιση της Ελλάδας στο γκρουπ των ανεπτυγμένων αγορών κατά τους επόμενους έξη μήνες που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακές εισροές κεφαλαίων στις τράπεζες.

Με τη σειρά της η HSBC αναβαθμίζει τη σύστασή της για την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank σε buy από hold πριν, ενώ εξακολουθεί να προτιμά την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς στις οποίες η σύσταση παραμένει buy.

Παράλληλα, αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Alpha Bank στα 4,85 ευρώ από 4,35 ευρώ, για την Eurobank στα 4,70 ευρώ από 3,65 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,45 ευρώ από 13,65 ευρώ, και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,70 ευρώ από 9,25 ευρώ πριν.

Σύμφωνα με τους αναλυτές των δύο οίκων ο κλάδος φαίνεται να βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής σε ό,τι αφορά τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια. Επιπρόσθετα, οι αποδόσεις των εταιρικών δανείων σταθεροποιούνται, με τα spreads των εταιρικών δανείων έναντι του Euribor 3 μηνών να παραμένουν επίσης σταθερά μετά από μια μακρά περίοδο μείωσης.

Το κόστος καταθέσεων είναι επίσης σταθερό στις 30 μονάδες βάσης, ενώ σχετικά ελκυστικό χαρακτηρίζεται και το spread μεταξύ δανείων και καταθέσεων, στο 4,3%.

Τα νέα business plans των τραπεζών δείχνουν ότι τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια θα μπορούσαν να διευρυνθούν ελαφρώς.