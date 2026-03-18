Μέχρι 65,5 εκατ. ευρώ δίνει η Optima Bank για το 80,84% της Euroxx

H διοίκηση της Εuroxx Securities απαντώντας σε ερώτηση των χρηματιστηριακών αρχών αναφέρει ότι στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών με την Optima Bank, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως €65,5 εκατ., το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx, και η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της Euroxx, αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσεις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Euroxx

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης της Euroxx στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφορικά με ενδεχόμενη συναλλαγή απόκτησης από την Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η «Optima bank») πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στην Euroxx, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η Euroxx ενημερώθηκε, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.03.2026, για την υποβολή από την Optima bank μη δεσμευτικής πρότασης (Non Binding Offer), σχετικά με ενδεχόμενη απόκτηση υφιστάμενων μετοχών ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67%, επί του μετοχικού κεφαλαίου από συγκεκριμένους μετόχους, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων και υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση που έλαβε η Euroxx, η Optima bank δεν έχει υποβάλει δεσμευτική ή οριστική πρόταση ως προς συγκεκριμένο τίμημα για την απόκτηση συμμετοχής στην Euroxx, ούτε έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο τίμημα με μετόχους αυτής.

Κατά την ως άνω ενημέρωση, στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως €65,5 εκατ., το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx, και η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της Euroxx, αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσεις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω ενημέρωση, ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί ή συμφωνηθεί, περιλαμβανομένων ιδίως: