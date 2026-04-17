Η Τράπεζα Πειραιώς ανανεώνει τη συνεργασία της με το YΠΕΘΑ

Η Πειραιώς ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της οποίας παρέχονται ολοκληρωμένα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες προς το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικό και πολιτικό (εν ενεργεία και μη) και τα μέλη των οικογενειών τους, τους απόστρατους και τους Εθνοφύλακες.

Η νέα συμφωνία με το ΥΠΕΘΑ επεκτείνει εκ νέου για δύο χρόνια την μακρόχρονη συνεργασία της Τράπεζας με τις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει την παροχή ενός συνόλου διευρυμένων τραπεζικών υπηρεσιών, με ευνοϊκούς όρους σε περίπου 250.000 στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.

Η Πειραιώς προσφέρει από τις 17 Απριλίου 2026, με βάση τη συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, προνομιακούς όρους σε:

Λογαριασμούς Μισθοδοσίας/ Σύνταξης

Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια

Πιστωτική κάρτα Visa «Των Ενόπλων Δυνάμεων»

Για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η Τράπεζα διαθέτει ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της Προνόμια και παροχές για τις Ένοπλες Δυνάμεις | Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Με την ανανέωση της συνεργασίας με το ΥΠΕΘΑ, η Πειραιώς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται κοντά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.