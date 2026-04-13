Eurobank: Πώς «ξεκλειδώνει» ρευστότητα και επενδύσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Η ενίσχυση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία σε αφίξεις, έσοδα και επενδύσεις, συνοδεύεται από μια κρίσιμη μεταβολή, αυτή της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, η ανάγκη για συνεχή, και όχι εποχική πλέον, χρηματοδοτική και λειτουργική υποστήριξη των επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Eurobank επαναφέρει για 16η χρονιά το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός, επιχειρώντας να απαντήσει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. Πρόκειται για ένα «πακέτο» λύσεων που καλύπτει το σύνολο του ετήσιου κύκλου μιας τουριστικής επιχείρησης, από τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα μέχρι τις καθημερινές συναλλαγές, τη διαχείριση κόστους και την ασφάλιση.

Χρηματοδότηση με βάση τον κύκλο της επιχείρησης

Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης με όρους που προσαρμόζονται στη λειτουργική πραγματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η αποπληρωμή δανείων μπορεί να «κουμπώνει» πάνω στην εποχικότητα των εσόδων, μειώνοντας την πίεση σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να καλύψουν τόσο τις καθημερινές ανάγκες, όπως προμήθειες, μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα, μέσω κεφαλαίου κίνησης, όσο και να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Είτε πρόκειται για ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων, είτε για εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, οι επιχειρήσεις καθοδηγούνται σε όλα τα στάδια, από την υποβολή μέχρι την υλοποίηση, ώστε να αξιοποιήσουν διαθέσιμους πόρους που συχνά παραμένουν ανεκμετάλλευτοι λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, εισάγονται εργαλεία που «μετατρέπουν» τις καθημερινές εισπράξεις σε πηγή άμεσης ρευστότητας. Οι εισπράξεις μέσω POS, για παράδειγμα, μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση για πρόσθετη χρηματοδότηση, δίνοντας ανάσα σε επιχειρήσεις που έχουν έντονη ταμειακή διακύμανση.

Έμφαση στο ενεργειακό κόστος και την πράσινη μετάβαση

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης. Το πρόγραμμα της Eurobank ενσωματώνει λύσεις που στοχεύουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, μέσω επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν έργα όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), αντλίες θερμότητας ή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Πρόκειται για επενδύσεις που, αν και απαιτούν αρχικό κεφάλαιο, μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας.

Η στροφή αυτή συνδέεται και με τη γενικότερη τάση βιωσιμότητας στον τουρισμό, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς και καταλύματα με «πράσινο» αποτύπωμα. Συνεπώς, η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αποτελεί μόνο μέτρο εξοικονόμησης, αλλά και εργαλείο ενίσχυσης της εμπορικής ελκυστικότητας.

Ψηφιακές συναλλαγές και καθημερινή λειτουργία

Πέρα από τη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα δίνει έμφαση και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, με εργαλεία που αφορούν τις πληρωμές και τις συναλλαγές.

Οι σύγχρονες λύσεις POS και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν πελάτες από όλο τον κόσμο με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Ταυτόχρονα, υπηρεσίες άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, επιταχύνουν τις εισπράξεις και μειώνουν τη γραφειοκρατία.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα τραπεζικά προϊόντα που συνδέονται με την καθημερινή διαχείριση των ταμειακών ροών. Επαγγελματικοί λογαριασμοί με προνομιακά επιτόκια και πακέτα συναλλαγών συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ για νέους πελάτες προβλέπονται πρόσθετα οφέλη.

Την ίδια ώρα, δεν λείπει και η μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς μέσω λύσεων μισθοδοσίας και παροχών, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν επιπλέον κίνητρα στο προσωπικό τους, σε έναν κλάδο όπου η εύρεση και διατήρηση εργαζομένων αποτελεί διαχρονική πρόκληση.

Από την εποχικότητα στη διαρκή δραστηριότητα

Να σημειώσουμε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής έκδοσης του προγράμματος είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του. Εκτός από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, περιλαμβάνονται πλέον και δραστηριότητες που συνδέονται με τον χειμερινό και εναλλακτικό τουρισμό, όπως τα χιονοδρομικά κέντρα και ο οινοτουρισμός. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση του ελληνικού τουριστικού μοντέλου προς μια πιο πολυδιάστατη και λιγότερο εποχική μορφή ανάπτυξης. Συνολικά, το Business Banking Τουρισμός επιχειρεί να λειτουργήσει ως ένα «οικοσύστημα» υποστήριξης για περισσότερες από 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό. Η έμφαση δεν περιορίζεται στην παροχή χρηματοδότησης, αλλά επεκτείνεται στη συμβουλευτική, την πρόσβαση σε δίκτυα συνεργατών και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.