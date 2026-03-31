CrediaBank: Μεγάλη υπερκάλυψη στην ΑΜΚ - Κλείνει το διεθνές βιβλίο

Ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση καταγράφεται στη συνδυασμένη προσφορά της CrediaBank για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ, καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε πολλαπλά το ζητούμενο ποσό.

Υπό το βάρος του έντονου ενδιαφέροντος, η τράπεζα ανακοίνωσε την επιτάχυνση της διαδικασίας, γνωστοποιώντας ότι το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Παρά την προσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα της διεθνούς διαδικασίας, οι λοιποί όροι της συνδυασμένης προσφοράς δεν μεταβάλλονται. Ειδικότερα, η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διατηρείται ως έχει και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Η ανακοίνωση της CrediaBank

Σε συνέχεια των από 30 Μαρτίου 2026 ανακοινώσεών της (οι «Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου»), η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Συνδυασμένη Προσφορά έχει ήδη υπερκαλυφθεί κατά πολλές φορές και ότι η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα κλείσει πλέον την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που παραμένει η Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026 στις 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν την έννοια που τους δίδεται στις Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου.