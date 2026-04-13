Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις με φόντο την άνοδο στο πετρέλαιο

Αν επιβάλλονταν πλαφόν στις τιμές, με τον προμηθευτή να επωμίζεται πλήρως το κόστος της έκπτωσης, τότε οι χώρες και οι εταιρείες που διαθέτουν πετρέλαιο προς πώληση θα κατεύθυναν φυσικά τις πωλήσεις τους προς χώρες που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν υψηλότερες τιμές. Επομένως, ένα πλαφόν πιθανότατα θα οδηγούσε σε άδεια πρατήρια καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ήδη έχουν εμφανιστεί ελλείψεις στη Γαλλία, όπου ένας μεγάλος προμηθευτής καυσίμων εφάρμοσε δικό του πλαφόν στις τιμές και στη συνέχεια κατακλύστηκε από πελάτες.

Αντίθετα, οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενδέχεται να πείσουν τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωσή τους, κάτι που είναι χρήσιμο όταν υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο πετρέλαιο. Εξάλλου, οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν εύκολα το αυτοκίνητο για να στραφούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία συχνά είναι λιγότερο βολικά, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος να το κάνουν. Και οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν έναν τέτοιο λόγο.

Έρευνες δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια αύξηση 10% στις τιμές της βενζίνης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης έως και 5%. Άρα, οι υψηλές τιμές λειτουργούν ως μηχανισμός προσαρμογής της κατανάλωσης στις συνθήκες χαμηλότερης προσφοράς.

Το κάλεσμα του φόρου

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα νοικοκυριά μπορεί να επενδύσουν με τρόπο που να μειώνει την εξάρτησή τους από τη μελλοντική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Ίσως, αντί για ένα μεγάλο SUV, το επόμενο οικογενειακό αυτοκίνητο να είναι μικρότερο ή ηλεκτρικό.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, η ζήτηση για βενζίνη και ντίζελ θα παραμείνει. Δεν μπορούν όλες οι μετακινήσεις και τα ταξίδια να ακυρωθούν ή να αναβληθούν. Οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο.

Μια πιο ελπιδοφόρα πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να είναι οι προσωρινές μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα — δηλαδή η μείωση του ποσοστού του κόστους των καυσίμων που καταλήγει στα δημόσια ταμεία. Σε αντίθεση με τα πλαφόν στις τιμές, τα κίνητρα των εξαγωγέων πετρελαίου να πωλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μειώνονται όταν περιορίζεται ο φόρος καυσίμων. Έτσι, οι μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν θα προκαλούσαν προβλήματα στην προσφορά.

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι μειώσεις του φόρου στα καύσιμα περιορίζουν τα κρατικά έσοδα, σε μια περίοδο που αυτά ήδη δοκιμάζονται σοβαρά. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αντιστοιχούν σχεδόν στο 2% των συνολικών εσόδων της βρετανικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα στοχευμένο. Τα εύπορα νοικοκυριά με περισσότερα από ένα οχήματα θα ωφελούνταν περισσότερο από μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της και δυσκολεύεται να πληρώσει τη βενζίνη για να πάει στη δουλειά της.

Παροχή ενίσχυσης

Μια άλλη επιλογή, που προτιμάται από ορισμένους οικονομολόγους, βασίζεται σε εφάπαξ χρηματικές ενισχύσεις από το κράτος απευθείας σε ορισμένους οδηγούς.

Αντί για μειώσεις στον φόρο καυσίμων, η κυβέρνηση θα μπορούσε να καταβάλει ένα σταθερό ποσό σε όσους έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, παρόμοια με το επίδομα θέρμανσης του χειμώνα. Αυτό θα μπορούσε να δοθεί σε νοικοκυριά κάτω από ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο που διαθέτουν αυτοκίνητο.

Όταν εφαρμόστηκε ένα παρόμοιο σύστημα ενισχύσεων για το φυσικό αέριο στη Γερμανία το 2022, μετά τη διακοπή των αγωγών από τη Ρωσία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά έλαβαν αποζημίωση με βάση την προηγούμενη κατανάλωσή τους. Η Γερμανία κατάφερε εκείνη την περίοδο να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά περίπου 20%.

Σε αντίθεση με μια μείωση του φόρου καυσίμων, η αποζημίωση δεν μεταβάλλεται ανάλογα με την ποσότητα καυσίμου που αγοράζεται. Επομένως, παραμένει το κίνητρο για περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων όπου αυτό είναι εφικτό.

Μάλιστα, τα νοικοκυριά που αφήνουν το αυτοκίνητο στο σπίτι θα βγαίνουν κερδισμένα, αφού θα διατηρούν ολόκληρη τη μεταβίβαση. Και αυτό είναι εύλογο: τα νοικοκυριά που καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα ανταμείβονται, ενώ εκείνα που τα χρειάζονται εξακολουθούν να λαμβάνουν κάποια στήριξη.

Πολλοί οικονομολόγοι προτιμούν αυτή την πρόταση, επειδή διατηρεί τις τιμές ως ακριβή αντανάκλαση των ελλείψεων στην προσφορά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στοχευμένη ανακούφιση. Ούτε τα πλαφόν στις τιμές ούτε οι μειώσεις στον φόρο καυσίμων το επιτυγχάνουν αυτό.

* O Christoph Siemroth είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, στη Μ. Βρετανία. Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.