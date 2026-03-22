Νέο ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ο πόλεμος με το Ιράν, το πετρέλαιο και το δίλημμα της ΕΚΤ

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις στρατιωτικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου βυθίστηκαν στην αναταραχή και οι τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν. Μέχρι σήμερα, οι τιμές του Brent Crude Oil είναι αυξημένες κατά 20% σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Από περίπου 70 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Φεβρουαρίου, ξεπέρασαν γρήγορα τα 100 δολάρια, πριν υποχωρήσουν προς τα 90 δολάρια στις 10 Μαρτίου. Ο βασικός λόγος για την πτώση ήταν η καθησυχαστική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου θυμίζει τις εξελίξεις που ακολούθησαν τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο του 2025. Μετά την ανακοίνωση εκείνη, τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν, αλλά όταν ο Τραμπ πάγωσε τους δασμούς λίγες μόνο ημέρες αργότερα, οι αγορές αντέδρασαν ανοδικά — ακριβώς όπως οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έπειτα από τις διαβεβαιώσεις του ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Αν ο πόλεμος πράγματι οδεύει προς λήξη, οι αγορές μπορεί να έχουν δίκιο που αρχίζουν να πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω. Υπάρχει, ωστόσο, μια σοβαρή επιφύλαξη σε αυτή την αισιοδοξία. Ο πόλεμος δεν είναι δασμοί: η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει και να αναστείλει δασμούς, αλλά αν το Ιράν απορρίψει πιθανούς όρους τερματισμού της σύγκρουσης, τότε ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Παρά την ανακοίνωση Τραμπ, παραμένει εξαιρετικά ασαφές πότε η παραγωγή της Μέσης Ανατολής — και η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου — θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί πότε οι τιμές θα επιστρέψουν στα επίπεδα του Φεβρουαρίου. Αυτό αποτελεί μείζονα πηγή ανησυχίας για την Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες πηγές ενέργειας.

Πώς χτυπούν τα πετρελαϊκά σοκ την Ευρώπη

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου διαφέρει από άλλα οικονομικά σοκ, διότι έχει άμεση και στιγμιαία επίδραση. Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει αμέσως ακριβότερα καύσιμα και υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Για τους παραγωγούς, σημαίνει άμεση αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.

Για να κατανοήσουμε το πιθανό μέγεθος της ζημιάς στην οικονομία της ΕΕ, αρκεί να δούμε τα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής πετρελαίου της Ένωσης. Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, πράγμα που σημαίνει ότι, πέρα από την άνοδο των τιμών, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να περιορίσει και την πρόσβαση ή την επάρκεια του εφοδιασμού.

Στη θετική πλευρά, η Ευρώπη έχει καταγράψει σταθερή μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Με τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα να γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα, πολλοί καταναλωτές θα προστατευθούν από άμεσες επιπτώσεις, όπως μια μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων.

Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οι πιο αποδοτικές τεχνολογίες σημαίνουν ότι σήμερα είμαστε καλύτερα θωρακισμένοι από ό,τι στη δεκαετία του 1970, όταν ξέσπασε η μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες χώρες και βιομηχανικοί κλάδοι θα πληγούν περισσότερο από άλλους.

Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στην ΕΕ είναι οι ισχυρότερες οικονομίες της: η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτές οι χώρες θα έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συγκρατήσουν την άνοδο των τιμών λιανικής στα καύσιμα. Οι οδικές μεταφορές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης πετρελαίου — περίπου το μισό — ενώ στους πιο ενεργοβόρους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας περιλαμβάνονται επίσης η χημική βιομηχανία, η χαρτοβιομηχανία και η χαλυβουργία.

Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη;

Τον Φεβρουάριο του 2022, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποσταθεροποίησε τις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης και οδήγησε σε άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Για να κατανοήσουμε ποιες επιλογές υπάρχουν σήμερα, αξίζει να δούμε τι έκαναν τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξουν τους Ευρωπαίους πολίτες κατά την τελευταία ενεργειακή κρίση.

Μετά από ένα πετρελαϊκό σοκ, συνήθως αυξάνονται τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανεργία, γεγονός που φέρνει κάθε κεντρική τράπεζα μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Μπορεί να περιορίσει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια, όμως αυτό συνήθως επιβαρύνει την απασχόληση — αφού το υψηλότερο κόστος δανεισμού επιβραδύνει την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε απολύσεις.

Η Κεντρική Τράπεζα καλείται συνεπώς να επιλέξει ποιος στόχος είναι πιο σημαντικός: ο πρωταρχικός της ρόλος, δηλαδή η συγκράτηση του πληθωρισμού κοντά στο 2% στην Ευρώπη, ή η προστασία της απασχόλησης.

Τον Ιούλιο του 2022, η ΕΚΤ επέλεξε να αυξήσει τα επιτόκια, τα οποία τότε βρίσκονταν στο -0,5%, και συνέχισε να τα ανεβάζει έως ότου φτάσουν το 4% τον Σεπτέμβριο του 2023. Όμως η κατάσταση τότε ήταν πολύ διαφορετική, καθώς η οικονομία προσπαθούσε ακόμη να απορροφήσει το μεγάλο κύμα πληθωρισμού — 9% τον Ιούνιο του 2022 — που είχε προκαλέσει η πανδημία Covid.

Σήμερα, τα επιτόκια βρίσκονται στο 2% και η ΕΚΤ θα πρέπει να κρίνει ποιος κίνδυνος είναι μεγαλύτερος: μια νέα άνοδος του πληθωρισμού — που ήταν 1,9% τον Φεβρουάριο, κάτω από τον στόχο του 2% — ή μια αύξηση της ανεργίας.

Πέρα από τη νομισματική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις διαθέτουν πιο άμεσους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν το πετρελαϊκό σοκ. Κατά την ενεργειακή κρίση του 2022-2023, η Επιτροπή προώθησε μια σειρά πρωτοβουλιών για τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας, μεταξύ των οποίων και συστάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης από τους πολίτες.

Ίσως, το σημαντικότερο ήταν ότι εφαρμόστηκαν επίσης πλαφόν τιμών και μέτρα που επέτρεψαν στις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν άμεσα τους πολίτες τους, όπως οι κοινές αγορές φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν για να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις, όπως έκαναν πολλές το 2022. Ωστόσο, αυτή η επιλογή είναι σήμερα λιγότερο βιώσιμη από ό,τι τότε, καθώς τα παγκόσμια επιτόκια είναι πλέον υψηλότερα. Οι επενδυτές θα είναι επιφυλακτικοί, καθώς πολλές χώρες της ΕΕ — μεταξύ τους η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία — έχουν δημόσιο χρέος που υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ τους. Πρόκειται για τις ίδιες χώρες που ήταν από τις πιο δραστήριες στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση και, ταυτόχρονα, από τις πλέον εκτεθειμένες στο σημερινό πετρελαϊκό σοκ.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει πλέον έναν πραγματικό κίνδυνο ύφεσης. Αν υπάρχει κάποια αχτίδα αισιοδοξίας, αυτή ίσως είναι ότι η κρίση θα μπορούσε να δώσει στην Ευρώπη την απαραίτητη ώθηση προς την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη κι αυτό, όμως, θα εξαρτηθεί από το πώς οι εθνικές κυβερνήσεις θα διαχειριστούν την κρίση τους επόμενους μήνες.

*Ο Sergi Basco είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, μέσω του ιστότοπου TheConversation.com.