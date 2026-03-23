Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και δεκαετίες - Και δεν διαφαίνεται το τέλος

Μπορεί να φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή έχουν ξεκινήσει έναν ακόμη αέναο πόλεμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μόνο η τελευταία φάση μιας ακήρυχτης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο εθνών, που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1980.

Για τους Αμερικανούς, ο πόλεμος ξεκίνησε το 1979, όταν Ιρανοί φοιτητές κατέλαβαν την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και κράτησαν ομήρους 52 διπλωμάτες για 444 ημέρες. Για τους Ιρανούς, ξεκίνησε με την υποστήριξη των ΗΠΑ στον Σάχη και την επακόλουθη στήριξή τους στο Ιράκ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου Ιράν - Ιράκ (1980 - 1988).

Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε πολλούς αμάχους. Στις 3 Ιουλίου 1988, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Vincennes κατέρριψε την πτήση 655 της Iran Air, μια πολιτική πτήση με προορισμό το Ντουμπάι. Το USS Vincennes αναγνώρισε λανθασμένα το Airbus ως στρατιωτικό αεροσκάφος και το κατέρριψε, σκοτώνοντας και τους 290 επιβαίνοντες. Πιο πρόσφατα, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ένας αμερικανο-ισραηλινός πύραυλος έπληξε ένα σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν, σκοτώνοντας πάνω από 150 αμάχους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν παιδιά.

Το Ιράν κατέρριψε επίσης την πτήση 752 των Ukraine International Airlines στις 8 Ιανουαρίου 2020. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπέρδεψε το πολιτικό αεροπλάνο με αμερικανική στρατιωτική πτήση και εκτόξευσε δύο πυραύλους εδάφους - αέρος, σκοτώνοντας και τους 176 επιβάτες, κυρίως Ιρανούς πολίτες.

Κάθε πλευρά, σε διαφορετικές στιγμές, έχει κάνει καταστροφικά λάθη υπό συνθήκες κλιμάκωσης. Αυτά τα τραγικά περιστατικά, όμως, δεν αποτελούν απλώς ιστορία. Για τους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, έχουν ενισχύσει βαθιά την κοινή και θεσμική πεποίθηση ότι η ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί πραγματικά μεταξύ των δύο εθνών.

Δεκαετία του 1980: ο πόλεμος των δεξαμενόπλοιων

Το 1984, το Ιράκ ξεκίνησε τον «πόλεμο των δεξαμενόπλοιων» με το Ιράν, όταν η αεροπορία του επιτέθηκε σε πετρελαιοφόρα που κατευθύνονταν σε ιρανικά λιμάνια. Ο πόλεμος των δεξαμενόπλοιων συνεχίστηκε για χρόνια και τελικά ενέπλεξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, όταν στις 17 Μαΐου 1987 ένα ιρακινό αεροπλάνο χτύπησε κατά λάθος την αμερικανική φρεγάτα Stark, σκοτώνοντας 37 μέλη του πληρώματος.

Οι ΗΠΑ επέλεξαν να εστιάσουν την προσοχή τους μακριά από το Ιράκ και στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ήταν υπεύθυνη, καθώς δεν είχε συμφωνήσει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ παρείχαν ναυτική προστασία στα πετρελαιοφόρα του Κουβέιτ που διέσχιζαν τον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ, απαιτώντας από αυτά να υψώσουν αμερικανική σημαία. Αλλά η βία κλιμακώθηκε. Το Ιράν στόχευσε τα πλοία με αμερικανική σημαία και οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν χτυπώντας ιρανικές πλατφόρμες ανοιχτής θάλασσας και ταχύπλοα που χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Βύθισαν επίσης δύο ιρανικές φρεγάτες, εξαλείφοντας το μισό ναυτικό του Ιράν.

Εν μέσω αυτών των εχθροπραξιών καταρρίφθηκε η πτήση 655 της Iran Air. Το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό εν μέσω της ομίχλης του πολέμου εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης. Για τους Ιρανούς, η επίθεση επιβεβαίωσε ότι βρίσκονταν σε έναν de facto πόλεμο με τις ΗΠΑ, τις οποίες θεωρούσαν ότι επιτίθονταν σε έμμεση εκδίκηση για την κρίση ομήρων του 1979.

Τελικά, η κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους οδήγησε το Ιράν να αποδεχτεί την εκεχειρία που τερμάτισε τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ. Η σύγκρουση του Ιράν με το Ιράκ έληξε, αλλά ο πόλεμος με τις ΗΠΑ όχι.

Η δεκαετία του 2000: πληρεξούσιοι και χερσαίος πόλεμος

Το επεισόδιο αυτού του πολέμου της δεκαετίας του 1980 διεξήχθη μεταξύ ναυτικών πλοίων στον Κόλπο, αλλά η δεύτερη φάση ήταν μια σύγκρουση δι’ αντιπροσώπων που διεξήχθη στο έδαφος.

Μετά το 2001, ο Τζορτζ Μπους συμπεριέλαβε την Ισλαμική Δημοκρατία σε έναν «άξονα του κακού», μαζί με το Ιράκ και τη Βόρεια Κορέα.

Τον Μάρτιο του 2003, μετά την εισβολή στο Ιράκ υπό τον Μπους, το Ιράν βρήκε ξαφνικά αμερικανικά στρατεύματα σε δύο σύνορα (Ιράκ και Αφγανιστάν). Η Τεχεράνη φοβόταν ότι η κυβέρνηση Μπους θα επιδίωκε αλλαγή καθεστώτος και ότι οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα βομβάρδιζαν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ένα εργαλείο που είχε στη διάθεσή του το Ιράν ήταν η υποστήριξή του σε μια ποικιλία Ιρακινών ανταρτών για να στοχεύσουν αμερικανικές δυνάμεις. Ένας από τους ιρακινούς αντιπροσώπους του, η Asa'ib Ahl al-Haq, που σχηματίστηκε το 2006, στόχευε αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αμφισβητώντας τον αμερικανικό έλεγχο των αυτοκινητοδρόμων.

Αυτή η σύγκρουση χαμηλής έντασης τερματίστηκε μόνο όταν οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από το Ιράκ το 2011.

Οι δεκαετίες του 2010 και του 2020: αεροπορικός πόλεμος πάνω από το Ιράκ

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, η κυβέρνηση Ομπάμα σύναψε de facto συμμαχία με την Ισλαμική Δημοκρατία για την καταπολέμηση του ISIS. Οι ΗΠΑ παρείχαν αεροπορική κάλυψη, ενώ το Ιράν πολέμησε στο πλευρό των ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών στο έδαφος.

Τον Οκτώβριο του 2017, δύο μήνες πριν το ISIS χάσει επίσημα τη συντριπτική πλειοψηφία των εδαφών του στο Ιράκ και τη Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και την εκ νέου επιβολή κυρώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι σχέσεις γρήγορα επιδεινώθηκαν, καθώς η Τεχεράνη ανταπέδωσε στοχεύοντας αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, εγκαινιάζοντας έναν αεροπορικό πόλεμο. Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μια πολιτοφυλακή που συμμαχεί με το Ιράν, και οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν με αεροπορικές επιδρομές.

Η βία κλιμακώθηκε περαιτέρω στις 27 Δεκεμβρίου 2019, όταν η ίδια πολιτοφυλακή επιτέθηκε στη βάση αλ-Τάτζι, μια ιρακινή στρατιωτική εγκατάσταση που στεγάζει αμερικανικές δυνάμεις, σκοτώνοντας έναν Αμερικανό εργολάβο. Δύο ημέρες αργότερα, οι ΗΠΑ απάντησαν με αεροπορική επιδρομή σε διάφορους στόχους που σχετίζονταν με την ιρακινή πολιτοφυλακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 μέλη της.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης δέχθηκε εισβολή από Ιρακινούς διαδηλωτές που συνδέονταν με την πολιτοφυλακή.

Ο Τραμπ, αντιμέτωπος με οπτικές που θύμιζαν την κρίση ομήρων του 1979, διέταξε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 3 Ιανουαρίου 2020, σκοτώνοντας τον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, καθώς και τον Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις, ηγέτη της πολιτοφυλακής. Το Ιράν ανταπέδωσε εκτοξεύοντας 22 βαλλιστικούς πυραύλους Φατέχ σε δύο ιρακινές βάσεις που στεγάζουν αμερικανικές δυνάμεις στις 8 Ιανουαρίου.

Ο θάνατος του Σουλεϊμανί ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ σκότωσαν άμεσα έναν ανώτερο Ιρανό κρατικό αξιωματούχο, ξεπερνώντας το όριο από τον πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στην άμεση στοχοποίηση κράτους εναντίον κράτους.

Στις επακόλουθες εξελίξεις, ο στρατός του Ιράν κατέρριψε κατά λάθος την πτήση 752 της Ukraine International Airlines έξω από την Τεχεράνη, μπερδεύοντάς την με αντίποινα των ΗΠΑ. Ήταν μια τραγική αντήχηση του περιστατικού της Vincennes.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Ιράν επέδειξε γενικά αυτοσυγκράτηση στις αεροπορικές επιθέσεις του στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν του 2025, εξαπέλυσε μία ενιαία, χορογραφημένη στρατιωτική επίθεση εναντίον της αεροπορικής βάσης al-Udeid στο Κατάρ, η οποία στέγαζε αμερικανικές δυνάμεις, πολύ παρόμοια με τις προσεκτικά ενορχηστρωμένες πυραυλικές επιθέσεις του 2020.

Σήμερα, αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει πλέον. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι εκτεταμένα ιρανικά αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.

Ένας μακρύς, ακήρυχτος πόλεμος

Για τους Ιρανούς, οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρριψη του επιβατικού τους αεροσκάφους το 1988 αντηχούν στο παρόν: η άμεση στρατιωτική δράση του Ιουνίου 2025, η εντολή του Τραμπ για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί τον Ιανουάριο του 2020 και ο οικονομικός πόλεμος μέσω κυρώσεων.

Η συμφωνία του 2015 με το Ιράν ήταν η πρώτη προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης μεταξύ των δύο εθνών που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Η συμφωνία αποτέλεσε μεγάλο διπλωματικό θρίαμβο του Μπαράκ Ομπάμα, ενώ ο Τραμπ είχε εμμονή με την ανατροπή των πολιτικών του προκατόχου του.

Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν επίσης κληρονομιά της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία είχε την ευκαιρία να αποκλιμακώσει τον μακροχρόνιο πόλεμο μετά τη νίκη της στις εκλογές του Νοεμβρίου 2020.

Η ανάπτυξη των ΗΠΑ στον Κόλπο τη δεκαετία του 1980 ήταν δυσανάλογη σε σχέση με την απειλή για τη ναυτιλία και θεωρήθηκε από πολλούς ως αδύναμο πρόσχημα για την αναζήτηση πολέμου με το Ιράν. Μια παρόμοια αμφίβολη δικαιολογία – ότι το Ιράν ήταν μόλις λίγες εβδομάδες μακριά από την απόκτηση πυρηνικών όπλων – προβλήθηκε από το Ισραήλ για να δικαιολογήσει τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025.

Από τον Φεβρουάριο του 2026, οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο γύρο αυτής της σύγκρουσης. Μέχρι σήμερα, και τα δύο κράτη κατάφεραν να κλιμακώσουν την ένταση χωρίς να οδηγηθούν σε ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά αυτή η ισορροπία μπορεί πλέον να διαταράσσεται.

*Ο Ibrahim Al-Marashi είναι αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Μέσης Ανατολής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια San Marcos (CSUSM). Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.