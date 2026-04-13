Παρά τον έντονο θόρυβο γύρω από τα data centers στο διάστημα, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστες υπολογιστικές μονάδες (GPUs σε τροχιά). Ωστόσο, αυτό αρχίζει να αλλάζει και η αγορά της «διαστημικής υπολογιστικής ισχύος» διαμορφώνεται σταδιακά.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το μεγαλύτερο υπολογιστικό σύστημα σε τροχιά ανήκει στην καναδική Kepler Communications, η οποία το εκτόξευσε τον Ιανουάριο. Το σύστημα περιλαμβάνει περίπου 40 επεξεργαστές Nvidia Orin κατανεμημένους σε 10 δορυφόρους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω λέιζερ. Η εταιρεία έχει ήδη 18 πελάτες και πρόσφατα ανακοίνωσε νέα συνεργασία με τη Sophia Space, μια startup που θα δοκιμάσει το λογισμικό του δικού της διαστημικού υπολογιστή στο δίκτυο της Kepler.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μεγάλης κλίμακας data centers στο διάστημα, όπως αυτά που οραματίζονται εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin, δεν θα δούμε πριν από τη δεκαετία του 2030. Προς το παρόν, η έμφαση δίνεται στην επεξεργασία δεδομένων απευθείας σε τροχιά, κάτι που βελτιώνει την απόδοση αισθητήρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες και κυβερνήσεις.

Η Kepler δεν στοχεύει να γίνει data center, αλλά να λειτουργήσει ως υποδομή δικτύου για εφαρμογές στο διάστημα, παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε δορυφόρους, drones και αεροσκάφη. Από την άλλη, η Sophia αναπτύσσει υπολογιστές με παθητική ψύξη, λύνοντας ένα κρίσιμο πρόβλημα: την υπερθέρμανση ισχυρών επεξεργαστών χωρίς τη χρήση βαριών και ακριβών συστημάτων ψύξης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Sophia θα εγκαταστήσει το λειτουργικό της σύστημα σε δορυφόρο της Kepler και θα επιχειρήσει να το ενεργοποιήσει σε έξι GPUs σε δύο διαστημόπλοια — κάτι συνηθισμένο στη Γη, αλλά πρωτοποριακό για το διάστημα.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην «edge processing», δηλαδή την επεξεργασία δεδομένων στο σημείο συλλογής τους, που επιτρέπει ταχύτερη αντίδραση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εφαρμογές όπως τα στρατιωτικά συστήματα εντοπισμού απειλών.

Τέλος, περιορισμοί στη δημιουργία data centers στη Γη ενδέχεται να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για διαστημικές λύσεις. Αν οι τεχνολογίες αυτές αποδειχθούν βιώσιμες, το μέλλον της υπολογιστικής ισχύος ίσως επεκταθεί πέρα από τον πλανήτη μας.