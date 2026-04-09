Techcrunch

Με νέα χρηματοδότηση 10 εκατ. δολαρίων και αποτίμηση που αγγίζει τα 300 εκατ. δολάρια, η startup "The Interaction Company" λανσάρει το Poke, έναν AI agent που υπόσχεται να κάνει την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών προσιτή σε όλους μέσω SMS και Telegram.

Ενώ τα chatbots όπως το ChatGPT επικεντρώνονται στην παροχή πληροφοριών, το Poke έρχεται για να «κάνει τη δουλειά». Η νέα πλατφόρμα, που εδρεύει στο Πάλο Άλτο, λειτουργεί ως ένας προσωπικός βοηθός προσβάσιμος μέσω iMessage, SMS και Telegram, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται το ημερολόγιό τους, να ελέγχουν το «έξυπνο» σπίτι τους ή να παρακολουθούν τη φυσική τους κατάσταση, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης εξειδικευμένου λογισμικού.

Η απάντηση στο πολύπλοκο OpenClaw

Το λανσάρισμα του Poke συμπίπτει με την έκρηξη των «πρακτορικών» συστημάτων AI (agentic AI). Ωστόσο, σε αντίθεση με το OpenClaw, το οποίο απαιτεί τεχνικές γνώσεις και διαχείριση μέσω τερματικού, το Poke στοχεύει στον μέσο καταναλωτή. «Παρατηρήσαμε ότι οι άνθρωποι ήθελαν να χρησιμοποιούν το Poke για τα πάντα: από υπενθυμίσεις φαρμάκων μέχρι αποτελέσματα αγώνων», αναφέρει ο συνιδρυτής Marvin von Hagen.

Ευελιξία και «συνταγές» αυτοματοποίησης

Η αρχιτεκτονική του Poke του επιτρέπει να επιλέγει το καταλληλότερο μοντέλο AI για κάθε εργασία (είτε της OpenAI, είτε της Meta, είτε open-source), αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό σε έναν μόνο πάροχο. Η υπηρεσία προσφέρει έτοιμες «συνταγές» (recipes) — προσαρμοσμένα εργαλεία που συνδέονται με δημοφιλείς εφαρμογές όπως Gmail, Notion, Strava και Philips Hue. Οι χρήστες μπορούν ακόμη και να δημιουργήσουν τις δικές τους αυτοματοποιήσεις σε απλή γλώσσα και να τις μοιραστούν με φίλους.

Ισχυρή επενδυτική στήριξη

Παρά το μικρό μέγεθος της ομάδας (10 άτομα), το Poke έχει προσελκύσει κολοσσούς όπως η Spark Capital και η General Catalyst, καθώς και κορυφαίους angel investors, ανάμεσα στους οποίους οι ιδρυτές της Stripe και της Dropbox.

Αναφορικά με το κόστος, η χρήση παραμένει δωρεάν για βασικές λειτουργίες, ενώ για πιο σύνθετες διεργασίες πραγματικού χρόνου εφαρμόζεται μια ευέλικτη τιμολόγηση.

Στόχος της εταιρείας δεν είναι η άμεση κερδοφορία, αλλά η ενσωμάτωση του Poke στην καθημερινότητα εκατομμυρίων χρηστών, μετατρέποντας την τεχνητή νοημοσύνη από ένα εργαλείο αναζήτησης σε έναν ενεργό ψηφιακό σύμμαχο.