OpenAI: Παρουσίασε νέο μοντέλο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων φαρμάκων

Η OpenAI παρουσίασε ένα νέο μοντέλο συλλογιστικής Τεχνητής Νοημοσύνης, το GPT-Rosalind, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στη βιολογία και την ανακάλυψη φαρμάκων.

Το νέο μοντέλο πήρε το όνομά του από την Αγγλίδα ερευνήτρια Rosalind Franklin και αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανακάλυψης φαρμάκων, καθώς και στη βελτιστοποίηση των ερευνητικών ροών εργασίας.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον χρόνο που μεσολαβεί από την ανακάλυψη ενός στόχου έως την έγκριση ενός φαρμάκου - μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί 10 έως 15 χρόνια.

Αξιοποιώντας το GPT-Rosalind, η εταιρεία επιδιώκει να διερευνήσει περισσότερες επιστημονικές δυνατότητες, να εντοπίσει συνδέσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν και να διαμορφώσει πιο αξιόπιστες υποθέσεις σε πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα, το μοντέλο έχει προσαρμοστεί ώστε να βοηθά τους ερευνητές να διατυπώνουν ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων, να αναλύουν τις πιο πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις, να αξιοποιούν εξειδικευμένα εργαλεία και να προτείνουν πιθανές πειραματικές προσεγγίσεις.

«Υποστηρίζοντας τη σύνθεση αποδεικτικών στοιχείων, τη διαμόρφωση υποθέσεων, τον πειραματικό σχεδιασμό και άλλες πολυβηματικές ερευνητικές διαδικασίες, το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τα πρώιμα στάδια της ανακάλυψης», ανέφερε η εταιρεία.

Το GPT-Rosalind βασίζεται στα νεότερα εσωτερικά μοντέλα της OpenAI.

Προς το παρόν διατίθεται ως προεπισκόπηση έρευνας μέσω των ChatGPT, Codex και του API, για εξειδικευμένους πελάτες στο πλαίσιο της δομής αξιόπιστης πρόσβασης ανάπτυξης της εταιρείας.

Σύμφωνα με αναφορές, η OpenAI σχεδιάζει επίσης να λανσάρει ένα δωρεάν πρόσθετο έρευνας Life Sciences για το Codex, το οποίο θα συνδέει επιστήμονες με περισσότερα από 50 επιστημονικά εργαλεία και πηγές δεδομένων.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η εταιρεία συνεργάζεται με οργανισμούς όπως η Amgen, η Moderna, το Allen Institute for AI και η Thermo Fisher Scientific για την ενσωμάτωση του GPT-Rosalind σε ερευνητικές ροές που επιταχύνουν την ανακάλυψη.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη συνεργασία μεταξύ της OpenAI και της Novo Nordisk, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανακάλυψης φαρμάκων μέσω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση σύνθετων δεδομένων, τον εντοπισμό υποσχόμενων υποψηφίων φαρμάκων και τη συντόμευση των συνολικών χρονοδιαγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.