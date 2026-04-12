Οδικός χάρτης της OpenAI για τη διανομή του πλούτου της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο οδικός χάρτης πολιτικής της OpenAI προτείνει τρόπους για την κατανομή του πλούτου που παράγει η Τεχνητή Νοημοσύνη και την υποστήριξη των εργαζομένων, καθώς ο αυτοματισμός αναδιαμορφώνει την οικονομία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να μεταβάλει ριζικά τη σχέση ανάμεσα στην εργασία, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, η OpenAI επιχειρεί να τοποθετηθεί ως διαμορφωτής πολιτικής πρότασης, προωθώντας ιδέες που θυμίζουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο τύπου New Deal.

Η εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, δημοσίευσε έναν νέο οδικό χάρτη πολιτικής που συνδυάζει στοιχεία προοδευτικών προτάσεων και ελεύθερης αγοράς. Στόχος του εγγράφου είναι να παρουσιαστεί ως μια υπεύθυνη εταιρική φωνή στον δημόσιο διάλογο, την ώρα που δέχεται αυξανόμενη κριτική για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της τεχνολογίας.

Στο όραμά της, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης, εφόσον αυτή δημιουργήσει τον τεράστιο πλούτο που προβλέπεται. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η δημιουργία δημόσιου ταμείου πλούτου, το οποίο θα επενδύει σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και θα αποδίδει μελλοντικά μερίσματα στους πολίτες, ακόμη κι αν δεν είναι μέτοχοι εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η OpenAI προειδοποιεί ότι, χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή της πολιτικής, τα κοινωνικά συστήματα και τα δίχτυα ασφαλείας μπορεί να μείνουν πίσω από την τεχνολογική εξέλιξη. Τονίζει ότι η πρόκληση είναι η διασφάλιση πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διευρύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες και θα ωφελεί συνολικά την κοινωνία.

Στις προτάσεις που εμφανίζουν συγκλίσεις περιλαμβάνονται η τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα χωρίς μείωση αποδοχών, η αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα και στα εταιρικά κέρδη, η ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, καθώς και η επιβολή φόρου στην αυτοματοποίηση και στα ρομποτικά συστήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι το σχέδιο δεν αποτελεί τελική πολιτική πρόταση αλλά αφετηρία συζήτησης για το πώς μπορεί να μετριαστεί η αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Όπως ανέφερε, υπάρχει μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αποδοχή της ανάγκης για πειραματισμό με νέες πολιτικές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεχνολογία ήδη επηρεάζει την αγορά εργασίας, με περιορισμένες αλλά υπαρκτές επιπτώσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως οι τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Η OpenAI, μαζί με άλλες εταιρείες του κλάδου, προτείνει πολιτικές για την ομαλή μετάβαση της αγοράς εργασίας, όμως μεγάλο μέρος των προτάσεων παραμένει σε επίπεδο συζήτησης και δεν έχει μετατραπεί σε συγκεκριμένη νομοθεσία.