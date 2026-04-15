Ιταλία: Προχωρά ομαδική αγωγή εις βάρος της Meta για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων στο Facebook

Ένα δικαστήριο του Μιλάνου δέχτηκε την Τρίτη μια ομαδική αγωγή που άσκησε μια ένωση καταναλωτών κατά της Meta Platforms σχετικά με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων που υπέστη το Facebook Ιταλίας.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το περιστατικό υποκλοπής δεδομένων, το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2019 και αποκαλύφθηκε από τη Meta το 2021, έπληξε περίπου 533 εκατομμύρια χρήστες του Facebook παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Reuters, η ένωση καταναλωτών CTCU ζητά αποζημίωση εκ μέρους των χρηστών των κοινωνικών μέσων που έχασαν, ή φοβήθηκαν ότι θα χάσουν, τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ.

Μια νομική πηγή εκτίμησε ότι περίπου 35 εκατομμύρια χρήστες του Facebook στην Ιταλία θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεαστούν από τη συλλογή δεδομένων.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αποτελεί απλώς μια διαδικαστική απόφαση και δεν διαπιστώνει ότι η Meta παραβίασε κάποιον νόμο», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η αβάσιμη αγωγή θα απορριφθεί τελικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.