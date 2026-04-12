Η SiFive αποτιμάται στα 3,65 δισ. δολάρια για ανοιχτά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Η SiFive, εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 από μηχανικούς του UC Berkeley οι οποίοι ανέπτυξαν ένα σχέδιο τσιπ ανοιχτού κώδικα, εξασφάλισε έναν υπερκαλυμμένο γύρο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. δολαρίων, αποτιμώντας την στα 3,65 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία παρουσιάζει ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Καταρχάς, ο σχεδιασμός ανοιχτής αρχιτεκτονικής RISC-V της SiFive βασίζεται στην αρχιτεκτονική RISC και όχι στις x86 ή ARM της Intel, τους δύο κυρίαρχους τύπους CPU που σήμερα στηρίζουν την «αυτοκρατορία» Τεχνητής Νοημοσύνης των συστημάτων GPU της Nvidia.

Παράλληλα, η Nvidia συμμετείχε ως επενδυτής στον γύρο, μαζί με μια εκτενή λίστα από venture capital, private equity και hedge funds. Επικεφαλής του γύρου ήταν η Atreides Management, που ιδρύθηκε από τον πρώην επενδυτή της Fidelity, Gavin Baker.

Μεταξύ των υπόλοιπων επενδυτών συγκαταλέγονται η Apollo Global Management, η D1 Capital Partners, η Point72 Turion, η T. Rowe Price, η Sutter Hill Ventures και άλλοι.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της SiFive θυμίζει εκείνο της Arm τα προηγούμενα χρόνια: παραχωρεί άδειες χρήσης των σχεδίων των τσιπ της σε πελάτες που τα προσαρμόζουν στις ανάγκες τους, χωρίς να κατασκευάζει η ίδια τα τσιπ. (Τον Μάρτιο, η Arm διαφοροποίησε το μοντέλο της, παρουσιάζοντας το πρώτο της τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Meta, με πελάτες όπως οι OpenAI, Cerebras και Cloudflare.)

Η SiFive τοποθετείται σε ένα «ενδιάμεσο» οικοσύστημα, προσφέροντας σχέδια τσιπ που είναι ανοιχτά - και όχι ιδιόκτητα - καθώς και ουδέτερα, χωρίς εξάρτηση από συγκεκριμένους πελάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε αντλήσει κεφάλαια από τον Μάρτιο του 2022, όταν συγκέντρωσε 175 εκατ. δολάρια υπό την ηγεσία της Coatue Management, με αποτίμηση πριν την άντληση κεφαλαίων στα 2,33 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook. Στον γύρο εκείνο συμμετείχαν επίσης οι Intel Capital, Qualcomm Ventures και Aramco Ventures.

Μέχρι πρόσφατα, η αρχιτεκτονική RISC-V ήταν περισσότερο γνωστή για εφαρμογές μικρότερης κλίμακας, όπως τα ενσωματωμένα συστήματα. Ωστόσο, με τη νέα χρηματοδότηση και τη στήριξη της Nvidia, η SiFive στρέφεται πλέον στην ανάπτυξη CPU για κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα σχέδιά της θα είναι συμβατά με το λογισμικό CUDA της Nvidia, καθώς και με το NVLink Fusion, ένα σύστημα διακομιστών που επιτρέπει τη διασύνδεση διαφορετικών CPU στο «εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης» της Nvidia.