Η Meta «ψηφίζει» Broadcom: Στρατηγική συμμαχία μέχρι το 2029 για την κυριαρχία στην ΤΝ

Σε μια κίνηση που θωρακίζει το τεχνολογικό της μέλλον, η Meta ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τη Broadcom, στοχεύοντας στην ανάπτυξη πολλαπλών γενεών custom ΑΙ επεξεργαστών.

Η συμφωνία, η οποία πλέον εκτείνεται έως το 2029, υπογραμμίζει την πρόθεση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να απεξαρτηθεί από τους ακριβούς επεξεργαστές της Nvidia, δημιουργώντας το δικό του οικοσύστημα hardware.

Gigawatts ισχύος για την «προσωπική Υπερνοημοσύνη»

Η δέσμευση της Meta δεν είναι μόνο χρονική αλλά και ενεργειακή με την αρχική φάση της συμφωνίας να περιλαμβάνει υπολογιστική ισχύ που ξεπερνά το 1 Gigawatt—ποσότητα ικανή να τροφοδοτήσει περίπου 750.000 αμερικανικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον Ζάκερμπεργκ, αυτή η υποδομή είναι απαραίτητη για να προσφέρει η εταιρεία «προσωπική υπερνοημοσύνη σε δισεκατομμύρια ανθρώπους».

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Η Broadcom θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των επόμενων γενεών του προγράμματος MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), καθώς μετά τον MTIA 300, αναμένονται ακόμη τρία τσιπ έως το 2027, εστιασμένα στο inference (την απόκριση των AI μοντέλων σε ερωτήματα χρηστών).

Η Meta θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Ethernet networking της Broadcom για τη διασύνδεση των τεράστιων cluster υπολογιστών της, ενώ ο CEO της Broadcom, Hock Tan, αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο της Meta για να αναλάβει ρόλο συμβούλου στη στρατηγική των custom chips, διασφαλίζοντας την τεχνική εγγύτητα των δύο εταιρειών.

Ενώ η Nvidia κυριαρχεί στην αγορά των GPU, η Broadcom αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παίκτη στον τομέα του custom silicon και των δικτυακών υποδομών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της Silicon Valley, καθώς οι Big Tech σχεδιάζουν πλέον τα δικά τους τσιπ για να μειώσουν το κόστος ανά ερώτημα AI, να βελτιστοποιήσουν το software τους πάνω σε εξειδικευμένο hardware και να ελαχιστοποιήσουν τις καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκαλεί η μονοπωλιακή ζήτηση για chips της Nvidia.

«Πρόκειται για την πρώτη φάση μιας διαρκούς ανάπτυξης πολλών Gigawatt», δήλωσε η Meta, ξεκαθαρίζοντας ότι η επένδυση στην AI υποδομή δεν έχει ταβάνι στο άμεσο μέλλον.