Η ισραηλινή DustPhotonics εξαγοράζεται από την αμερικανική Credo Technology για 1,3 δισ. δολάρια

Η ισραηλινή νεοφυής επιχείρηση DustPhotonics, κατασκευαστής τσιπ φωτονικής πυριτίου για κέντρα δεδομένων υψηλής απόδοσης και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, εξαγοράζεται από την αμερικανική Credo Technology Group, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με μετρητά και μετοχές αξίας έως 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Credo συμφώνησε να αγοράσει την DustPhotonics έναντι 750 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 920.000 μετοχών της, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα.

Η ισραηλινή εταιρεία θα λάβει επιπλέον 3,21 εκατομμύρια μετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχει συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η DustPhotonics, που ιδρύθηκε το 2017 αναπτύσσει τη φωτονική πυριτίου — μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί το φως, αντί για ηλεκτρικό ρεύμα, για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ διακομιστών.

Η ζήτηση για την τεχνολογία φωτονικής πυριτίου αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς υπόσχεται να επιταχύνει σημαντικά τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και γίνεται βασικός καταλύτης για την υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η οπτική τεχνολογία μπορεί να επεξεργάζεται και να μεταφέρει δεδομένα με υψηλότερα εύρη ζώνης και ταχύτητες από την παραδοσιακή τεχνολογία ηλεκτρικών αγωγών, επιλύοντας τα σημεία συμφόρησης στη συνδεσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας, ανέφερε η startup.

Μέχρι σήμερα, η DustPhotonics έχει συγκεντρώσει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Intel και του Ισραηλινού επιχειρηματία Αβιγκντόρ Γουίλενζ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των ημιαγωγών.

Ο Γουίλενζ το 2000, πούλησε την εταιρεία κατασκευής τσιπ Galileo στην Marvell Technologies για 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο επιχειρηματίας πούλησε εταιρείες τσιπ στην Amazon, την Intel και την Cisco.

Η DustPhotonics απασχολεί περίπου 70 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 65 εδρεύουν στην έδρα της στο Μοντιν και οι υπόλοιποι στο γραφείο της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας. Μετά τη συναλλαγή, η νεοφυής επιχείρηση θα παραμείνει στη χώρα και θα ενισχύσει την παρουσία της Credo στο Ισραήλ.