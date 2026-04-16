Η Google κυκλοφόρησε μια εγγενή εφαρμογή Gemini για Mac

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας εγγενούς εφαρμογής Gemini για Mac, φτάνοντας έτσι στο επίπεδο ανταγωνιστών της, όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες διαθέτουν εφαρμογές για macOS εδώ και αρκετό καιρό.

«Τώρα μπορείτε να καλείτε το Gemini από οπουδήποτε στο Mac σας με μια γρήγορη συντόμευση (Option + Space) για άμεση βοήθεια, χωρίς εναλλαγή καρτελών», ανέφερε η Google σε ανάρτησή της στο blog.

«Είτε συντάσσετε μια αναφορά αγοράς και χρειάζεται να επαληθεύσετε μια ημερομηνία είτε δημιουργείτε έναν προϋπολογισμό σε υπολογιστικό φύλλο και χρειάζεστε τον σωστό τύπο, μπορείτε να λαμβάνετε απάντηση και να επιστρέφετε άμεσα στην εργασία σας».

Μέσω της νέας εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται με το Gemini οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στην οθόνη τους, ώστε να λαμβάνουν βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων και τοπικών αρχείων.

Για παράδειγμα, αν κάποιος εξετάζει ένα σύνθετο γράφημα, μπορεί να ρωτήσει «Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα συμπεράσματα εδώ;» και να λάβει μια συνοπτική απάντηση.

Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης δημιουργία εικόνων μέσω του Nano Banana, καθώς και παραγωγή βίντεο με το Veo.

Η εγγενής εφαρμογή για macOS είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από σήμερα σε όλους τους χρήστες του Gemini που χρησιμοποιούν macOS 15 και νεότερες εκδόσεις, ενώ διατίθεται για λήψη στη διεύθυνση gemini.google/mac.





