Η Google «απαντά» στον ανταγωνισμό: Κυκλοφόρησε το Eloquent, μια προηγμένη AI εφαρμογή υπαγόρευσης

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της παραγωγικότητας, η Google κυκλοφόρησε στο iOS την εφαρμογή «Google AI Edge Eloquent».

Πρόκειται για ένα εργαλείο υπαγόρευσης επόμενης γενιάς, το οποίο υπόσχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του προφορικού λόγου και του επαγγελματικού γραπτού κειμένου, εξαλείφοντας τις ατέλειες της αυθόρμητης ομιλίας.

Η ειδοποιός διαφορά του Eloquent από τα κοινά προγράμματα υπαγόρευσης έγκειται στην Tεχνητή Nοημοσύνη που το «κινεί», καθώς βασισμένο στο μοντέλο Gemma της Google, το app δεν καταγράφει απλώς λέξεις, αλλά αντιλαμβάνεται το νόημα.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ομιλία του, η εφαρμογή φιλτράρει αυτόματα λέξεις-γεμίσματα (όπως «χμ», «εεε»), διορθώνει λάθη και επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της πρότασης και μετασχηματίζει το κείμενο με ένα άγγιγμα σε διαφορετικά στυλ: από «Επίσημο» και «Συνοπτικό» έως τη δημιουργία «Βασικών σημείων» (bullet points).

Η Google δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων και το Eloquent λειτουργεί κατά βάση offline, κατεβάζοντας τα απαραίτητα μοντέλα ASR (Automatic Speech Recognition) στη συσκευή.

Παρότι υπάρχει «Cloud Mode» για πιο σύνθετη επεξεργασία μέσω των μοντέλων Gemini, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα πάντα τοπικά στο τηλέφωνό του.

Παράλληλα, η εφαρμογή προσφέρει υψηλό βαθμό εξατομίκευσης, επιτρέποντας την εισαγωγή ειδικής ορολογίας, ονομάτων και λέξεων-κλειδιών απευθείας από τον λογαριασμό Gmail του χρήστη.

Αναμονή για το Android και «Floating Button»

Αν και η πρεμιέρα έγινε στο οικοσύστημα της Apple, η περιγραφή στο App Store προαναγγέλλει μια ακόμα πιο ισχυρή έκδοση για το Android.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Android εκδοχή θα ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα ως προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο, ενώ θα διαθέτει ένα «αιωρούμενο κουμπί» (floating button) για άμεση πρόσβαση από οποιαδήποτε εφαρμογή.