Η CoreWeave κλείνει συμφωνία για την τροφοδοσία των μοντέλων ΑΙ Claude της Anthropic

Η CoreWeave και η Anthropic υπέγραψαν πολυετή συμφωνία, βάσει της οποίας η εταιρεία υποδομών cloud θα παρέχει υπολογιστική ισχύ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και λειτουργίας των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης Claude της Anthropic, όπως ανακοίνωσε η CoreWeave την Παρασκευή. Η χωρητικότητα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αργότερα μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Anthropic θα εκτελεί φόρτους εργασίας παραγωγικής κλίμακας στην πλατφόρμα cloud της CoreWeave. Η υποδομή θα αναπτυχθεί σταδιακά, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, αφήνοντας περιθώρια επέκτασης πέρα από το αρχικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. Οι οικονομικοί όροι δεν έγιναν γνωστοί.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αφορά πλέον μόνο τις υποδομές, αλλά τις πλατφόρμες που μετατρέπουν τα μοντέλα σε πραγματικά αποτελέσματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της CoreWeave, Μίχαελ Ιντρατόρ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Anthropic στο επίκεντρο του χώρου όπου αξιοποιούνται τα μοντέλα και αναδεικνύεται η απόδοση στην παραγωγή».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η υποδομή θα περιλαμβάνει ποικιλία αρχιτεκτονικών τσιπ της Nvidia σε κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η Anthropic επεκτείνει την υπολογιστική της υποδομή σε πολλαπλά μέτωπα. Η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με την Google για περίπου 3,5 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας, βασισμένης στις μονάδες επεξεργασίας Tensor της Google, με τη σχετική δυναμικότητα να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2027.

Ξεχωριστά, η Anthropic ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι τα ετήσια έσοδά της ξεπέρασαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τον ρυθμό των περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2025.

Σε εσωτερικό υπόμνημα προς επενδυτές, η OpenAI χαρακτήρισε την Anthropic εταιρεία με περιορισμούς σε υπολογιστική ισχύ, τοποθετώντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα για το 2025 στα 1,4 γιγαβάτ, έναντι 1,9 γιγαβάτ για την ίδια την OpenAI. Η Anthropic, από την πλευρά της, παρέπεμψε στη συμφωνία της με την Google και την Broadcom ως απάντηση.

Η συμφωνία με την CoreWeave εντάσσεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον πάροχο cloud. Μόλις 24 ώρες πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Anthropic, η Meta είχε δεσμευτεί να διαθέσει επιπλέον 21 δισεκατομμύρια δολάρια στην CoreWeave, πέρα από προηγούμενη δέσμευση 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία κοινωνικών μέσων.