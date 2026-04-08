Anthropic: Το «πανίσχυρο» Mythos στη μάχη της κυβερνοασφάλειας μέσω του Project Glasswing

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο της ψηφιακής προστασίας, η Anthropic ανακοίνωσε την Τρίτη την περιορισμένη κυκλοφορία του Mythos, του ισχυρότερου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα.

Η πρεμιέρα του μοντέλου εντάσσεται στην πρωτοβουλία Project Glasswing, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης κρίσιμων υποδομών λογισμικού.

Το «κυνήγι» των τρωτών σημείων

Αν και το Mythos αποτελεί μοντέλο γενικής χρήσης για τα συστήματα Claude, οι επιδόσεις του στον προγραμματισμό και τη λογική ανάλυση κρίνονται πρωτοφανείς. Σύμφωνα με την Anthropic, κατά τις δοκιμαστικές εβδομάδες, το μοντέλο εντόπισε χιλιάδες ευπάθειες «zero-day», πολλές εκ των οποίων παρέμεναν απαρατήρητες σε κώδικα ανοιχτού λογισμικού για πάνω από δύο δεκαετίες.

Στο Project Glasswing συμμετέχουν 12 κορυφαίοι εταίροι, μεταξύ των οποίων οι Amazon, Apple, Microsoft, Cisco και το Linux Foundation και στόχος της σύμπραξης είναι η σάρωση συστημάτων για την ανίχνευση κενών ασφαλείας, με τα ευρήματα να διαμοιράζονται στη συνέχεια σε ολόκληρη την τεχνολογική βιομηχανία.

Μεταξύ καινοτομίας και γεωπολιτικής έντασης

Η κυκλοφορία του Mythos πραγματοποιείται σε ένα τεταμένο πολιτικό περιβάλλον, καθώς η Anthropic επιβεβαίωσε «συνεχείς συζητήσεις» με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, παρά τη δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση Trump.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεντάγωνο έχει χαρακτηρίσει το εργαστήριο ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», μετά την άρνηση της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της για αυτόνομη στοχοποίηση ή επιτήρηση πολιτών.

Από τη διαρροή στην επίσημη αποκάλυψη

Η ύπαρξη του μοντέλου είχε γίνει γνωστή πρόωρα τον προηγούμενο μήνα, μετά από σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που αποκάλυψε το περιοδικό Fortune. Ένα προσχέδιο κειμένου, όπου το Mythos αναφερόταν με την κωδική ονομασία «Capybara», διέρρευσε λόγω ανθρώπινου λάθους, περιγράφοντάς το ως ένα εργαλείο που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της σειράς Opus.

Παρά την τεχνολογική υπεροχή, η Anthropic παραδέχεται τον κίνδυνο «εργαλειοποίησης» του Mythos από κακόβουλους δρώντες. Η ίδια η εταιρεία, άλλωστε, βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο κριτικής όταν ένα σφάλμα στην ενημέρωση του λογισμικού "Claude Code" οδήγησε στην τυχαία έκθεση 2.000 αρχείων πηγαίου κώδικα, προκαλώντας αναστάτωση σε χιλιάδες αποθετήρια του GitHub.

Η δοκιμαστική περίοδος του Mythos δεν θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, καθώς η Anthropic επιλέγει μια ελεγχόμενη στρατηγική διάθεσης για να διασφαλίσει την αποκλειστικά αμυντική χρήση του.