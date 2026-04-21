Amazon: Επενδύει επιπλέον 5 δισ. δολάρια στην Anthropic

Σε μια κίνηση που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Amazon ανακοίνωσε τη Δευτέρα νέα επένδυση ύψους 5 δισ. δολαρίων στην Anthropic.

Η κίνηση αυτή ανεβάζει τη συνολική κεφαλαιακή συμμετοχή του τεχνολογικού κολοσσού στην εταιρεία ανάπτυξης του «Claude» στα 13 δισ. δολάρια, επισφραγίζοντας μια βαθιά εξάρτηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Δέσμευση 100 δισ. δολαρίων για cloud υποδομές

Η συμφωνία δεν περιορίζεται στην εισροή ρευστότητας. Η Anthropic δεσμεύτηκε να δαπανήσει το ιλιγγιώδες ποσό των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις υπηρεσίες cloud της AWS (Amazon Web Services) μέσα στην επόμενη δεκαετία. Στόχος της είναι η εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος έως και 5 GW, απαραίτητης για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων επόμενης γενιάς.

Η δομή της συμφωνίας θυμίζει έντονα την πρόσφατη κίνηση της Amazon με την OpenAI, όπου η συμμετοχή στον γύρο χρηματοδότησης των 110 δισ. δολαρίων περιελάμβανε μεγάλο μέρος παροχής υποδομών αντί μετρητών.

Στο επίκεντρο τα custom chips της Amazon

Κομβικό σημείο της συνεργασίας αποτελεί η υιοθέτηση των εξειδικευμένων τσιπ της Amazon. Η Anthropic πρόκειται να χρησιμοποιήσει τους επιταχυντές AI Trainium2 έως και Trainium4, σε μια προσπάθεια της Amazon να ανταγωνιστεί την κυριαρχία της Nvidia.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τσιπ Trainium3 κυκλοφόρησαν μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ η σειρά Trainium4 βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη, όμως η Anthropic έχει ήδη εξασφαλίσει προτεραιότητα στη χρήση τους.

Προς μια αποτίμηση-ρεκόρ 800 δισ.;

Η νέα αυτή ένεση ρευστότητας ενδέχεται να αποτελεί προάγγελο ενός ευρύτερου γύρου χρηματοδότησης.

Αναλυτές της αγοράς και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VCs) φημολογείται πως βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με την Anthropic για νέα κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την αποτίμηση της εταιρείας στα 800 δισ. δολάρια ή και παραπάνω.