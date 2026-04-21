Amazon: Ενισχύει την Anthropic με 25 δισ. δολάρια σε νέα συμφωνία για υποδομές AI

Η Amazon συμφώνησε να επενδύσει έως και 25 δισ. δολάρια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, επιπλέον των 8 δισ. που έχει ήδη διαθέσει τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης συνεργασίας για την ανάπτυξη υποδομών AI.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Anthropic τη Δευτέρα, η εταιρεία δεσμεύεται να δαπανήσει πάνω από 100 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία για τεχνολογίες της Amazon Web Services (AWS), συμπεριλαμβανομένων των σημερινών και μελλοντικών γενεών των προσαρμοσμένων AI chips Trainium. Παράλληλα, εξασφάλισε έως και 5 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των μοντέλων Claude.

Η νέα επένδυση περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση 5 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα επιπλέον 20 δισ. στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων εμπορικών στόχων. Η αποτίμηση της Anthropic ανέρχεται πλέον στα 380 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ενεργοποιήσει σχεδόν 1 γιγαβάτ υποδομών Trainium2 και Trainium3. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για την ταχεία ανάπτυξη υποδομών AI, με την Amazon να εκτιμά ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα φτάσουν τα 200 δισ. δολάρια φέτος.

Η συμφωνία έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την ανακοίνωση επένδυσης έως 50 δισ. δολαρίων της Amazon στην OpenAI, βασική ανταγωνίστρια της Anthropic. Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους ενόψει πιθανών δημόσιων εγγραφών.

Η Anthropic επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για το Claude, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από καταναλωτές, έχει επιβαρύνει τις υποδομές της, επηρεάζοντας την απόδοση. Η συνεργασία με την Amazon αναμένεται να αυξήσει άμεσα τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

Ιδρυθείσα το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI, η Anthropic έχει ξεπεράσει τα 30 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα, ενώ διατηρεί συνεργασίες και με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft και η Google.