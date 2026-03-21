Κ. Παπαλεξανδρής: Το στοίχημα της KORRES είναι η διεθνής ανάπτυξη χωρίς απώλεια ταυτότητας

H KORRES επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, επενδύοντας στη διεθνοποίηση, την καινοτομία και την ενίσχυση της ταυτότητάς της. Ο νέος CEO, Κωνσταντίνος Παπαλεξανδρής, αναλαμβάνει τα ηνία σε μια κρίσιμη καμπή για την εταιρεία, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική των τελευταίων ετών και να οδηγήσει το brand σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη συνέντευξή του, σκιαγραφεί τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, από την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την ανάπτυξη της ψηφιακής δραστηριότητας έως την επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία. Παράλληλα, αναδεικνύει το διαχρονικό στοίχημα για την KORRES, ήτοι πώς μια εταιρεία με ισχυρή ταυτότητα μπορεί να αναπτυχθεί παγκοσμίως χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά της. Με αιχμή το skincare, τα αρώματα και ένα πιο data-driven μοντέλο λειτουργίας, η διοίκηση θέτει τις βάσεις για την επόμενη ημέρα ενός ελληνικού brand με διεθνείς φιλοδοξίες.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Αναλαμβάνετε το τιμόνι της KORRES σε μια περίοδο επιστροφής στην ανάπτυξη. Ποιο είναι το πρώτο στρατηγικό αποτύπωμα που θέλετε να αφήσετε ως CEO και ποιο θεωρείτε ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο στοίχημα για την εταιρεία;

Η KORRES είναι μια εταιρεία με πολύ ισχυρή ταυτότητα και βαθιές ρίζες, στην ελληνική φύση, στην επιστημονική γνώση και σε μια αυθεντική φιλοσοφία. Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του CEO σε μια περίοδο ανάκαμψης, το πρώτο στρατηγικό αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε είναι να ενισχύσουμε αυτή την ταυτότητα και να τη μετατρέψουμε σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή δυναμική.

Για εμάς, η ηγεσία δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη των μεγεθών, αλλά κυρίως το να κινητοποιήσεις έναν οργανισμό γύρω από ένα ξεκάθαρο όραμα. Το όραμά μας είναι η KORRES να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά διεθνώς brands φυσικής περιποίησης, παραμένοντας ταυτόχρονα βαθιά αυθεντική και πιστή στις αξίες μας.

Το μεγαλύτερο στοίχημα σήμερα είναι ακριβώς αυτό… πώς μεγαλώνεις χωρίς να χάσεις την ψυχή σου. Σε μια παγκόσμια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική, η πραγματική πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να επενδύουμε στην επιστήμη και στη βιωσιμότητα, και ταυτόχρονα να διατηρούμε την αυθεντικότητα που έκανε την KORRES να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή.

Πιστεύω βαθιά ότι οι εταιρείες που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια είναι εκείνες που έχουν σαφή ταυτότητα, ισχυρό σκοπό και ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό που δημιουργούν. Η KORRES έχει όλα αυτά τα στοιχεία, και αυτό είναι το πιο δυνατό μας πλεονέκτημα για την επόμενη φάση μας πορείας μας.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 61 εκατ. ευρώ, το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά, ωστόσο τα καθαρά αποτελέσματα παραμένουν ζημιογόνα. Πότε εκτιμάτε ότι η εταιρεία θα περάσει σε καθαρή κερδοφορία και ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί που θα το επιτρέψουν;

Το 2024 όπως και το 2025 αποτέλεσαν χρονιές σημαντικής προόδου για την KORRES. Ο κύκλος εργασιών το 2025 ξεπέρασε τα 85 εκατ. ευρώ και η σημαντική ενίσχυση του EBITDA δείχνει ότι η εταιρεία έχει πλέον μπει σε μια τροχιά λειτουργικής βελτίωσης και ανάπτυξης.

Η εκτίμησή μας είναι ότι, καθώς η λειτουργική κερδοφορία συνεχίζει να ενισχύεται και η μάρκα να μεγαλώνει, η KORRES θα κινείται όλο και πιο επιθετικά σε περαιτέρω ανάπτυξη καθαρής κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι βασικοί μοχλοί που θα το επιτρέψουν είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών αγορών, με ιδιαίτερη δυναμική σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης, η ενίσχυση κατηγοριών υψηλής αξίας όπως το skincare και τα αρώματα, καθώς και η συνεχής βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη να μεταφράζεται σταδιακά και σε ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας.

Οι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα, με παρουσία σε 52 χώρες και διψήφιες αυξήσεις σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Ανατολική Ευρώπη. Με δεδομένες και τις συζητήσεις για ενδεχόμενους δασμούς στις ΗΠΑ, πώς θωρακίζετε τη δραστηριότητά σας στην αμερικανική αγορά; Υπάρχει στο τραπέζι σενάριο τοπικής παραγωγικής παρουσίας;

Οι εξαγωγές αποτελούν πράγματι έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας και η διεθνής παρουσία της KORRES σε 55 χώρες αποδεικνύει ότι το brand και η φιλοσοφία μας έχουν ισχυρή απήχηση παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αγορές για εμάς και τα τελευταία χρόνια καταγράφουν ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για πιθανούς δασμούς, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και προετοιμαζόμαστε με ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό. Η προσέγγισή μας είναι να θωρακίζουμε τη δραστηριότητά μας μέσα από διαφοροποίηση στα κανάλια διανομής, ενίσχυση της τοπικής μας παρουσίας και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο εμπορικό περιβάλλον.

Η πιθανότητα τοπικής παραγωγικής παρουσίας είναι κάτι που εξετάζεται διαχρονικά στο πλαίσιο της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, ωστόσο η προτεραιότητά μας παραμένει να διατηρούμε τον πυρήνα της παραγωγής μας στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται και η καρδιά της τεχνογνωσίας μας. Ταυτόχρονα, αξιολογούμε συνεχώς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τη λειτουργική μας ευελιξία στις μεγάλες αγορές, ώστε να διασφαλίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της KORRES σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ποιος είναι ο επόμενος στόχος στις ψηφιακές πωλήσεις;

Οι ψηφιακές πωλήσεις αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες για την KORRES και ο επόμενος στόχος μας είναι να εξελίξουμε περαιτέρω το digital οικοσύστημα του brand διεθνώς. Δεν πρόκειται μόνο για την ενίσχυση του e-commerce, αλλά για τη μετάβαση σε ένα πιο data-driven και direct-to-consumer μοντέλο, που μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο άμεση και ουσιαστική σχέση με τον καταναλωτή.

Επενδύουμε συστηματικά στην αξιοποίηση first-party data, στην προσωποποίηση της εμπειρίας του πελάτη και σε ένα πιο ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο που συνδέει τα ψηφιακά και φυσικά σημεία επαφής με το brand. Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να βελτιώνουμε την εμπειρία αγοράς, αλλά και να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις για το portfolio, την καινοτομία και την επικοινωνία μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Loyalty μέσα από την πλατφόρμα KORRES CIRCLE αποτελεί ήδη βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Θέλουμε να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σχέσης με τον καταναλωτή, μέσα από το οποίο θα μπορούμε να προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες εμπειρίες, προνόμια και περιεχόμενο, χτίζοντας μια ισχυρή κοινότητα γύρω από τη φιλοσοφία της KORRES.

Ο στόχος μας είναι το digital να λειτουργεί όχι απλώς ως κανάλι πωλήσεων, αλλά ως στρατηγικός μοχλός κατανόησης του καταναλωτή και επιτάχυνσης της ανάπτυξης του brand διεθνώς.

Έχετε θέσει ως προτεραιότητα τις κατηγορίες Πρόσωπο, Άρωμα και Αντηλιακά, ενώ επιστρέφετε και στο Make-up. Πώς επανατοποθετείτε το brand στο διεθνές περιβάλλον;

Η στρατηγική μας εστιάζει στο να αναδείξουμε ακόμη πιο καθαρά αυτό που κάνει την KORRES να ξεχωρίζει διεθνώς, τον συνδυασμό φυσικών συστατικών υψηλής ποιότητας, επιστημονικής τεκμηρίωσης και αυθεντικής ελληνικής προέλευσης.

Οι κατηγορίες Πρόσωπο, Άρωμα και Αντηλιακά αποτελούν φυσικούς πυλώνες για το brand, καθώς συνδέονται άμεσα με τη βαθιά μας τεχνογνωσία στη φυσική περιποίηση και με την πρόσβαση σε μοναδικές ελληνικές πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα, η επιστροφή μας στο Make-up γίνεται με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία του conscious beauty και προϊόντα που συνδυάζουν χρώμα, φροντίδα και φυσικές συνθέσεις.

Στο διεθνές περιβάλλον επανατοποθετούμε την KORRES ως ένα premium natural skincare brand με ισχυρή επιστημονική βάση, που αντλεί έμπνευση από τη βιοποικιλότητα της ελληνικής φύσης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη διαφοροποίηση σε μια παγκόσμια αγορά που γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική.

Η στρατηγική μας βασίζεται στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και στη δημιουργία προϊόντων με πραγματική αποτελεσματικότητα. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα brand που έχει ισχυρή διεθνή απήχηση, αλλά παραμένει ταυτόχρονα αυθεντικό στις αξίες και στην προέλευσή του.

Έχοντας διατελέσει Chief Business Officer πριν αναλάβετε CEO, γνωρίζετε την εταιρεία «εκ των έσω». Πώς αλλάζει η οπτική σας από τον ρόλο του CBO σε αυτόν του CEO και τι διαφορετικό φέρνετε στη διοικητική κουλτούρα της εταιρείας;

Η θητεία μου ως Chief Business Officer μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω σε βάθος τον οργανισμό, τις αγορές και τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης της KORRES. Ήταν ένας ρόλος με έντονη επιχειρησιακή διάσταση, με επίκεντρο την ανάπτυξη του brand και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μας.

Η μετάβαση στον ρόλο του CEO αλλάζει κυρίως το εύρος της ευθύνης και της οπτικής. Από την εστίαση σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς πυλώνες περνάς στη συνολική εικόνα του οργανισμού, στη στρατηγική κατεύθυνση, στην κουλτούρα, αλλά και στο πώς όλες οι λειτουργίες ευθυγραμμίζονται γύρω από ένα κοινό όραμα για το μέλλον της εταιρείας.

Αυτό που θέλω να ενισχύσω στη διοικητική κουλτούρα της KORRES είναι μια νοοτροπία ανοιχτής συνεργασίας, ταχύτητας και συνεχούς εξέλιξης. Πιστεύω σε οργανισμούς που λειτουργούν με εμπιστοσύνη, διαφάνεια, που δίνουν χώρο στις ομάδες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Το γεγονός ότι προέρχομαι από την ίδια την εταιρεία μού δίνει το πλεονέκτημα να χτίζω πάνω στα ισχυρά θεμέλια που ήδη υπάρχουν, διατηρώντας ταυτόχρονα μια φρέσκια ματιά για το πώς μπορούμε να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο ως οργανισμός.