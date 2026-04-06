Βανέσσα Ζορμπά (PAPOUTSANIS): Χτίζουμε ένα ολοκληρωμένο brand φροντίδας για όλη την οικογένεια

Σε μια αγορά που εξελίσσεται δυναμικά και όπου η εμπιστοσύνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής, το Αρκάδι κάνει ένα στρατηγικό βήμα εισόδου στη βρεφική περιποίηση, διευρύνοντας τον ρόλο του ως brand φροντίδας για όλη την οικογένεια.

Η νέα σειρά Arkadi Baby Care εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της PAPOUTSANIS για ενίσχυση της παρουσίας της σε κατηγορίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, αξιοποιώντας τόσο τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της εταιρείας, όσο και το ισχυρό brand equity του Αρκάδι.

Η Βανέσσα Ζορμπά, Group Brand Manager της PAPOUTSANIS, μιλά στο Liberal.gr για τη στρατηγική πίσω από το λανσάρισμα στο Αρκάδι, τις τάσεις της ελληνικής αγοράς και τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη νέα σειρά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία.

Συνέντευξη Μαρία Γεωργιάδου

Πώς εντάσσεται η νέα σειρά στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του brand Αρκάδι;

Η είσοδος του Αρκάδι στη βρεφική περιποίηση αποτελεί μια φυσική και στρατηγικά σχεδιασμένη επέκταση του brand. Τα τελευταία χρόνια, το Αρκάδι έχει διευρύνει με επιτυχία την παρουσία του με δυναμικά λανσαρίσματα στην κατηγορία του homecare. Με τη νέα σειρά Αρκάδι Baby care ενισχύεται περαιτέρω το positioning του ως ενός ολοκληρωμένου brand φυσικής φροντίδας για όλη την οικογένεια, καλύπτοντας πλέον και τις πιο απαιτητικές ανάγκες, αυτές της βρεφικής επιδερμίδας. Παράλληλα, αξιοποιεί τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της Παπουτσάνης στα βρεφικά προϊόντα, δημιουργώντας μια αξιόπιστη πρόταση στην κατηγορία.

Πώς αξιολογείτε την ελληνική αγορά βρεφικής περιποίησης σήμερα;

Η ελληνική αγορά βρεφικής περιποίησης χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις και αυξημένη ευαισθητοποίηση των γονέων. Οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν προϊόντα με φυσικές συνθέσεις, ήπια συστατικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη ασφάλεια, ενώ παράλληλα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των brands.

Παρά τις δημογραφικές προκλήσεις, η κατηγορία παραμένει δυναμική, με έμφαση στην ποιότητα και την εξειδίκευση. Σε αυτό το περιβάλλον, brands με ισχυρή κληρονομιά, όπως το Αρκάδι, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ουσιαστική διαφοροποίηση.

Τι κάνει τα προϊόντα της σειράς να ξεχωρίζουν επιστημονικά ή τεχνολογικά;

Η νέα σειρά Arkadi Baby Care δημιουργήθηκε με απόλυτο σεβασμό στη μοναδική ευαισθησία της βρεφικής επιδερμίδας, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο μικροβίωμα και τη φυσική του ισορροπία. Οι συνθέσεις της είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να είναι φιλικές προς το μικροβίωμα της επιδερμίδας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της φυσικής άμυνας από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Εμπλουτισμένες με βιολογικό εκχύλισμα ελιάς και αλόης και βασισμένες σε συστατικά φυσικής προέλευσης, είναι 100% vegan και ιδανικές για τη βρεφική επιδερμίδα.

Παράλληλα, τα προϊόντα είναι παιδιατρικά και δερματολογικά ελεγμένα, ενώ η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή τους επιβεβαιώθηκαν μέσω κλινικής έρευνας σε βρέφη, με 100% θετική πρόθεση αντικατάστασης από τους γονείς. Ο συνδυασμός φυσικότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της σειράς για το περιβάλλον των σούπερ μάρκετ.

Πώς χτίστηκε η σχέση εμπιστοσύνης του Αρκάδι με τους καταναλωτές και πώς μεταφέρεται αυτή η εμπιστοσύνη στη νέα κατηγορία;

Η σχέση εμπιστοσύνης του Αρκάδι με τους καταναλωτές έχει χτιστεί διαχρονικά, μέσα από τη συνέπεια στην ποιότητα, τη χρήση φυσικών συστατικών και την αξιοπιστία των προϊόντων του. Για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, το brand αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική οικογένεια.

Αυτή η εμπιστοσύνη μεταφέρεται στη νέα κατηγορία μέσα από τη διατήρηση των ίδιων αξιών: ήπιες συνθέσεις, υψηλά standards ασφάλειας και διαφάνεια. Επιπλέον, η τεχνογνωσία της Παπουτσάνης στα βρεφικά προϊόντα λειτουργεί ως εγγύηση για την επιτυχημένη μετάβαση του brand στη βρεφική περιποίηση.

Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες;

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Παπουτσάνης και ενσωματώνεται σταδιακά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των προϊόντων. Στη νέα σειρά Αρκάδι Baby care, οι συσκευασίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, είναι 100% ανακυκλώσιμες , χωρίς μεταλλικά ελάσματα στις αντλίες. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε πιο βιώσιμες λύσεις, ανταποκρινόμενη τόσο στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όσο και στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Πόσο πιστεύετε ότι θα συμβάλλει η νέα κατηγορία στις πωλήσεις;

Η είσοδος στη βρεφική περιποίηση αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για το brand Αρκάδι. Αν και πρόκειται για μια νέα κατηγορία, εκτιμούμε ότι θα συμβάλει σταδιακά και ουσιαστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων, τόσο μέσω της διεύρυνσης του καταναλωτικού κοινού, όσο και μέσω της ενδυνάμωσης της συνολικής εικόνας του brand. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αξιοποιώντας τη δυναμική του brand και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.