Νίκη με Over για τη Φινλανδία U21

Το G/G του 1,60 στο Κύπρος – Μολδαβία βγήκε από το 53ο λεπτό χθες το απόγευμα, καθώς έληξε 3-2 υπέρ της γηπεδούχου. Η Τσέλφορντ Σίτι όμως ισοφαρίστηκε στο 96’ από την Ουνικλίνικ (1-1) παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα από το 75’ λόγω αποβολής του Αντώνη Παπαδόπουλου! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα προκριματικά του Euro U21.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 – ΚΥΠΡΟΣ U21

Η Κύπρος U21 ήταν επιλογή της στήλης και την περασμένη Παρασκευή στο ματς με την Ισπανία U21. Είχαμε ποντάρει το «2» στο ασιατικό -2,5. Βγήκε με ευκολία, καθώς η αναμέτρηση τελείωσε 7-0 υπέρ της πρωτοπόρου του 1ου ομίλου. Δεύτερη είναι η Φινλανδία U21 με 13 βαθμούς. Δεν μπορεί ασφαλώς να χτυπήσει την πρωτιά, αλλά θέλει να βγει μέσα στις καλύτερες δεύτερες για να κυνηγήσει μέσω μπαράζ ένα εισιτήριο για το Euro U21. Εκεί θα παίξει ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Γι’ αυτό θα ψάξει τη νίκη με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Στον αγώνα του πρώτου γύρου επικράτησε της νυν αντιπάλου της με 5-0! Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία γκολ στις 4/6 εξορμήσεις της. Δύσκολα θα σταθεί όρθια στη Φινλανδία U21.

ΕΛΛΑΔΑ U21 – ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 G/G

Σε αυτό το ματς παίζεται σε μεγάλο βαθμό το ποια ομάδα θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο και θα πάει απευθείας στα τελικά του Euro U21. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί η Ελλάδα U21 έχοντας τρεις βαθμούς παραπάνω από τη Γερμανία U21, καθώς την κέρδισε στο ματς του πρώτου γύρου με 3-2! Συνεπώς, βολεύεται και με την ισοπαλία. Θα κατέβει βέβαια για το «τρίποντο», το ίδιο θα πράξει και η αντίπαλός της και γι’ αυτό θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση επί ελληνικού εδάφους (νίκησαν 5-4 τα «πάντσερ»). Επίσης, η γηπεδούχος σκόραρε στα 13/14 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 9/10 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρήκε δίχτυα στους 22/22 αγώνες μέσα – έξω και στις 13 τελευταίες εξορμήσεις! Ακόμα, δέχτηκε γκολ στις 9/12 εξόδους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 132 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 – ΚΥΠΡΟΣ U21 1+OV 1,60

19.00 140 ΕΛΛΑΔΑ U21 – ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 G/G 1,60