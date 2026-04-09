Μεγάλες αποδόσεις από το Europa League

Δεν πέρασαν οι χτεσινές επιλογές μας από το Champions League. Η Μπαρτσελόνα έμεινε με 10 παίκτες και ηττήθηκε με 0-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με 2-0 τη Λίβερπουλ και δεν έγινε το Over.

Δύο «άσους» με μεγάλες αποδόσεις ξεχωρίσαμε από τους προημιτελικούς του Europa League. H Πόρτο απέκλεισε με 2 νίκες την Στουτγκάρδη, στη φάση των «16». Την κέρδισε εκτός έδρας με 1-2 και εντός με 2-0. Στα 10 παιχνίδια της στο θεσμό έχει μόλις 1 ήττα (7-2-1) από την Νότιγχαμ εκτός έδρας με 2-0.

Στηρίζεται στη δυνατή έδρα της και μπορεί να πάρει τη νίκη που θα της δώσει προβάδισμα για την πρόκριση. Η Νότιγχαμ απέκλεισε στα πέναλτι την Μίντιλαντ. Ηττήθηκε με 0-1 στο πρώτο ματς και κέρδισε με 1-2 στη Δανία. Έχει ρίσκο ο «άσος» της Πόρτο αλλά και καλή απόδοση.

Το ίδιο ισχύει και για τον «άσο» της Φράιμπουργκ στο παιχνίδι με τη Θέλτα. Η έδρα ίσως παίξει ρόλο και σε αυτή την αναμέτρηση. Στην φάση των «16» η Φράιμπουργκ ηττήθηκε με 1-0 στο Βέλγιο από την Γκενκ αλλά στη ρεβάνς τη συνέτριψε με 5-1.

Η Θέλτα έμεινε στο 1-1 με τη Λυών και στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 19’ και κέρδισε με 0-2. Θα προσπαθήσει να φύγει αήττητη από τη Γερμανία και θα ψάξει το γκολ κυρίως με αντεπιθέσεις. Η Φράιμπουργκ ήταν πολύ καλή το Σάββατο στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου, προηγήθηκε με 2-0 και λύγισε στο τέλος (2-3) με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Με ανάλογη εμφάνιση μπορεί να πάρει σήμερα τη νίκη.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

222 (22:00) ΠΟΡΤΟ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ 1 2,10

223 (22:00) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΘΕΛΤΑ 1 2,17