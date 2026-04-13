Λογικό φαβορί η Γιουνάιτεντ

Ο «1» της Ατλέτικο Παραναένσε ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε χθες για τη στήλη. Επικράτησε 2-0 της Σαπεκοένσε και πλήρωνε 1,62. Η Νάπολι γκέλαρε στην Πάρμα (1-1) και η Γαλατάσαραϊ έμεινε στο 1-1 με την αδύναμη Κοτσαέλισπορ! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ στην Αγγλία και την Α’ Ιταλίας.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΛΑΤΣΙΟ

Η Φιορεντίνα προέρχεται από βαριά ήττα 3-0 από την Κρίσταλ Πάλας στους «8» του Κόνφερενς Λιγκ και την ερχόμενη Πέμπτη έχει τον επαναληπτικό. Παράλληλα παλεύει για την παραμονή στην Α’ Ιταλίας. Δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την παρουσία της σε δύο διοργανώσεις την τρέχουσα χρονική στιγμή. Επίσης, μετράει 2-4-2 στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια στην έδρα της και δεν κέρδισε σε αυτή στα 8/12 που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της. Η Λάτσιο από την πλευρά της, είναι χωρίς σοβαρό κίνητρο εδώ και καιρό, αλλά αυτό δε φαίνεται στα αποτελέσματά της, αφού έχει 4-6-2 στους 12 πιο πρόσφατους αγώνες εντός – εκτός και 3-5-1 στους τελευταίους εννέα μακριά από τη Ρώμη. Στην κατάσταση που βρίσκεται μπορεί να φύγει αλώβητη από τη γηπεδούχο.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. – ΛΙΝΤΣ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στις θέσεις που οδηγούν στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ η Λιντς παλεύει για την παραμονή της στην Πρέμιερ Λιγκ. Επίσης, η παράδοση είναι με το μέρος της γηπεδούχου, καθώς κέρδισε τη φιλοξενούμενη στα 4/5 ματς που την υποδέχτηκε. Επιπλέον, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 7-2-1 στα τελευταία 10 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και πέντε συνεχόμενες νίκες στο «Ολντ Τράφορντ». Η Λιντς από την άλλη, μετράει έξι αγώνες εντός – εκτός δίχως «τρίποντο» στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ μακριά από τη βάση της έχει μία νίκη σε 15 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα! Την περιμένει δύσκολο βράδυ και αναμένουμε εύκολα ή δύσκολα να χάσει.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 1235 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΛΑΤΣΙΟ Χ2 1,55

22.00 1236 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. – ΛΙΝΤΣ 1 1,58