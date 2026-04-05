Δυνατά φαβορί από Γαλλία και Σκωτία

Η Σοσιεδάδ επικράτησε 2-0 της Λεβάντε χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,58. Επίσης, πέρασε και ο «1» του 1,75 στο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σιντ Τρούιντεν (1-0). Την τριάδα χάλασε η γκέλα της Ρεμς με την Μπουλόν (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Γαλλίας, την Πρέμιερ Σκωτίας και τη Β’ Ιταλίας.

ΑΝΖΕ – ΛΥΩΝ

Η Ανζέ περιμένει υπομονετικά να τελειώσει η σεζόν στο Σαμπιονά, καθώς είναι στο «-15» από τον απευθείας υποβιβασμό και στο «-10» από τα μπαράζ για τη σωτηρία. Επίσης, απέχει 14 βαθμούς από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Επομένως, δεν έχει κανένα κίνητρο. Η Λυών από την άλλη, βρίσκεται σε τροχιά Τσάμπιονς Λιγκ. Πέρασε με νίκη από την αντίπαλό της στις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις επισκέψεις. Μπορεί να το επαναλάβει σήμερα, αφού έχει το κίνητρο και η γηπεδούχος μετράει 5/6 ήττες ανεξαρτήτως έδρας.

ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ – ΧΑΡΤΣ

Προτελευταία αγωνιστική στην Πρέμιερ Σκωτίας και η Λίβινγκστον είναι ουραγός και στο «-12» από τα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Ακολουθούν πλέι οφ, αλλά πολύ δύσκολα θα αποφύγει το μοιραίο, καθώς δεν έχει νίκη από τις 9 Αυγούστου! Η Χαρτς από την άλλη, κρατάει με νύχια και με δόντια την πρώτη θέση, στην οποία την έπιασε η Ρέιντζερς, καθώς κέρδισε 4-2 χθες την Νταντί Γιουνάιτεντ. Μετράει 3/4 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και θα κάνει… χαρακίρι εάν γκελάρει στην ουραγό.

ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ – ΠΑΝΤΟΒΑ

Η Φροζινόνε είναι εκτός της δυάδας που οδηγεί απευθείας στο Καμπιονάτο παρότι ισοβαθμεί με τη 2η Μόντσα, η οποία έχει δύσκολη αναμέτρηση στην Καταντζάρο. Μπορεί να της προσδώσει περισσότερο άγχος κερδίζοντας απόψε την υποδεέστερη Πάντοβα που μάχεται για την αποφυγή του υποβιβασμού. Εξάλλου, είναι σε καλή κατάσταση έχοντας 3/4 νίκες εντός – εκτός και 6/9 στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες μέσα – έξω και 5/7 μακριά από τη βάση της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 630 ΑΝΖΕ – ΛΥΩΝ 2 1,82

16.00 636 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ – ΧΑΡΤΣ 2 1,50

18.15 663 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ – ΠΑΝΤΟΒΑ 1 1,64