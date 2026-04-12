Δυάδα φαβορί από Βραζιλία, Ιταλία

To G/G+Over του 1,72 στο Σεντ Τρούιντεν – Μπριζ (1-2) ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε χθες. Η Όλνταμ ηττήθηκε 1-0 στη Σριούσμπερι και η Σαν Πάουλι έχασε με No Goal από την Μπάγερν (0-5). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Βραζιλίας, Α’ Ιταλίας και Α’ Τουρκίας.

ΠΑΡΜΑ – ΝΑΠΟΛΙ

Η Νάπολι απέχει επτά βαθμούς από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία παίζει αργότερα στην 4η Κόμο. Οπότε, με νίκη στην Πάρμα θα της προσδώσει μεγαλύτερο άγχος. Εξάλλου, παρότι αγωνίζεται διαρκώς με απουσίες μετράει πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και 3/4 μακριά από τη δική της. Η γηπεδούχος από την άλλη, βρίσκεται σε περίοδο κάμψης μετρώντας πέντε ματς δίχως «τρίποντο», αλλά δύσκολα θα κινδυνεύσει, αφού είναι στο «+8» από την επικίνδυνη ζώνη. Ευκαιρία της φιλοξενούμενης να περάσει από το «Ένιο Ταρντίνι».

ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ – ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ

Η Σαπεκοένσε κατεβαίνει με νέο τεχνικό, καθώς το ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου καλό (1-5-3). Πηγαίνει τώρα σε μία από τις σκληρότερες έδρες στη Βραζιλία, αυτή της Ατλέτικο Παραναένσε. Η γηπεδούχος μετράει 2/2 ήττες, αλλά αμφότερες ήταν εκτός όπου παραδοσιακά παρουσιάζει αδυναμίες. Στη βάση της μετράει 3/4 νίκες στο Μπραζιλεϊράο φέτος και 9/11 εάν υπολογίσουμε και περσινές αναμετρήσεις. Εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το «τρίποντο» απέναντι στην υποδεέστερη αντίπαλό της.

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ

Στο ματς του πρώτου γύρου η Κοτσαέλπισπορ έκανε την έκπληξη κερδίζοντας 1-0 την πρωτοπόρου του τουρκικού πρωταθλήματος. Η Γαλατάσαραϊ είναι στο «+1» από τη δεύτερη Φενέρμπαχτσε με ένα ματς λιγότερο. Θέλει να πάει τη διαφορά στο «+4». Ο «1» πληρώνει ελάχιστα και γι’ αυτό θα πάμε στο Over, καθώς η γηπεδούχος κάνει… ροντέο τα παιχνίδια της. Σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία γκολ στα τελευταία τέσσερα ανεξαρτήτως έδρας και στα 6/7 στη δική της. Επίσης, ήταν Over και τα 2/3 της φιλοξενούμενης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 1118 ΠΑΡΜΑ – ΝΑΠΟΛΙ 2 1,61

17.00 1130 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ – ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 1 1,62

20.00 1169 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ OVER 1,60