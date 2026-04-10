«Άσος» η Φαμαλικάο

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ διέλυσε 3-0 την Άλκμααρ χθες και επιβεβαίωσε τον «1» στο dnb σε απόδοση 1,85. Η Θέλτα όμως δε… βρήκε απάντηση σε κανένα από τα τρία γκολ που έφαγε στη Φράιμπουργκ (0-3)! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Πορτογαλίας και τη Β’ Ολλανδίας.

ΒΑΑΛΒΑΪΚ – ΕΜΕΝ

Αμφότερες οι ομάδες προσφέρουν θέαμα στα παιχνίδια τους όπως οι περισσότερες άλλωστε στην Ολλανδία. Θα πάμε στο G/G +Over, το οποίο έφεραν στο ματς του πρώτου γύρου (2-2). Επίσης, η Βάαλβαϊκ μετράει πέντε συνεχόμενα ανεξαρτήτως έδρας και 4/4 στη βάση της. Σε αυτή σκόραρε από δύο φορές και πάνω στους 5/6 αγώνες και παραβιάστηκε η εστία της έστω και μία φορά στους 14/16! Η Έμεν προέρχεται από 4/5 εντός – εκτός και 2/3 μακριά από το «σπίτι» της. Ακόμα, δέχτηκε γκολ στις 11/11 εξόδους και τουλάχιστον δύο στις πέντε εξ αυτών. Βρήκε δίχτυα από την άλλη, στις 7/10 και έβαλε από τρία στις 2/3!

ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ – ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ

Η Φαμαλικάο έπαιξε στα ίσια την Πόρτο μέσα στο «Ντραγκάο» και της έκοψε δύο βαθμούς την προηγούμενη αγωνιστική ισοφαρίζοντας στο 98’ στο τελικό 2-2! Παρέμεινε έτσι μόνη της στην 5η θέση, η οποία οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ, ενώ είναι και στο «-3» από την 4η Μπράγκα (βγαίνει στο Γιουρόπα). Εξαιρετική η πορεία της τη φετινή σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και αξίζει να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. «Τρέχει» τώρα σερί 4-2-0 ανεξαρτήτως έδρας, ενώ στη δική της έχει πέντε συνεχόμενα «τρίποντα». Σε αυτή κέρδισε και τη νυν αντίπαλό της στα 2/3 που την υποδέχτηκε διατηρώντας απαραβίαστη την εστία της και στις δύο νικηφόρες αναμετρήσεις. Η Μορεϊρένσε πάλι, είναι ουσιαστικά αδιάφορη, καθώς βρίσκεται στο «+10» από την επικίνδυνη ζώνη και στο «-11» από την 5η. Επίσης, μετράει έξι συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη και έχασε στα 3/3 εντός – εκτός δίχως να βρει δίχτυα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 282 ΒΑΑΛΒΑΪΚ – ΕΜΕΝ G/G+OV 1,70

22.45 315 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ – ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ 1 1,56