Πέθανε ο Ιταλός τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι (pics&vid)

Σε ηλικία 91 ετών «έφυγε» σήμερα, Τρίτη, από τη ζωή, ο Ιταλός τραγουδοποιός Τζίνο Πάολι, κορυφαίος εκπρόσωπος της «γενοβέζικης σχολής ερμηνευτών» ο οποίος έγινε γνωστός με επιτυχίες όπως «Sapore di sale» και «Il cielo in una stanza».

Ο Τζίνο Πάολι είχε γεννηθεί έξω από την Τεργέστη και είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Γένοβα.

Ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο το 1959 και κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους πρωταγωνιστές της ιταλικής μουσικής σκηνής για πάνω από έξι δεκαετίες.

È morto Gino Paoli, uno degli ultimi grandi cantautori italiani del Novecento. Nato a Monfalcone e cresciuto a Genova, Paoli è stato tra i fondatori della "scuola genovese", insieme a Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi e Umberto Bindi.

Il suo nome è legato a canzoni che…

Το 1963 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και σώθηκε λόγω του ότι η σφαίρα «σφήνωσε» στο περικάρδιο και δεν έφτασε στην καρδιά.

Morto a 91 anni Gino Paoli.

Nato a Monfalcone nel 1934.

Tra i suoi brani piu' celebri "Il cielo in una stanza " e "Sapore di sale" #lapresse #GinoPaoli #Musica

Aggiornamenti su https://t.co/TCuNndEi44 pic.twitter.com/dtb8Guxyby — LaPresse (@LaPresse_news) March 24, 2026

Από τους γνωστότερους δεσμούς του, εκείνοι με την τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι και με την ηθοποιό Στεφάνια Σαντρέλι. Με την Βανόνι ηχογράφησε και σειρά μεγάλων επιτυχιών ενώ εμφανίσθηκαν μαζί σε πολλές συναυλίες.