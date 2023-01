Πέθανε η Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπρίτζιτα

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών η Ιταλίδα ηθοποιός και φωτορεπόρτερ, Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Γνωστή και με το παρατσούκλι «Λα Λόλλο», ήταν μια από τις σημαντικότερες Ευρωπαίες σταρ του μεταπολεμικού σινεμά και σεξ σύμβολο της δεκαετίας του 1950 και του 1960 διεθνώς.

Είναι από τις λίγες Ιταλίδες ηθοποιούς που έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολλές αμερικανικές ταινίες οι οποίες την έκαναν διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με Ιταλούς σκηνοθέτες μεγάλου καλλιτεχνικού διαμετρήματος όπως οι Βιττόριο ντε Σίκα, Μάριο Μονιτσέλι, Πιέτρο Τζέρμι και Μάριο Σολντάτι. Στη Γαλλία συνεργάστηκε με σκηνοθέτες του διαμετρήματος των Ρενέ Κλαιρ και Κριστιάν-Ζακ.

Από τη γλυπτική στο σινεμά

Στο απόγειο της φήμης της στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η Λολομπριτζίντα, που ήταν γνωστή απλώς ως «La Lollo», ήταν μια διεθνώς αναγνωρισμένη επιτομή του ιταλικού μεταπολεμικού κινηματογράφου, που ανταγωνιζόταν μόνο η Σοφία Λόρεν.

Καταιγιστική και παρορμητική από τη φύση της, έγινε ξανά πρωτοσέλιδο το 2006, όταν, σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε ότι θα παντρευόταν έναν άντρα 34 χρόνια νεότερο της. Αργότερα διέκοψε τον γάμο, κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι τον χάλασαν.

«Όλη μου τη ζωή ήθελα μια αληθινή αγάπη, μια αυθεντική αγάπη, αλλά δεν την είχα ποτέ. Κανείς δεν με αγάπησε ποτέ αληθινά. Είμαι μια δυσκίνητη γυναίκα», είπε σε συνέντευξη όταν ήταν 80 ετών.

Γεννημένη σε μια οικογένεια εργατικής τάξης σε μια φτωχή ορεινή περιοχή ανατολικά της Ρώμης, σπούδασε γλυπτική και στη συνέχεια τερμάτισε τρίτη στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Italia το 1947. (Η νικήτρια εκείνη τη χρονιά ήταν η Lucia Bose.)

Η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο

Ένας ρόλος στο πλευρό του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στην ταινία του Τζον Χιούστον του 1954 "Beat the Devil", σφράγισε την παγκόσμια φήμη της και το 1955 πρωταγωνίστησε στην εμβληματική ταινία, "The World's Most Beautiful Woman".

Τη σκηνοθέτησαν επίσης ο Ρενέ Κλερ και η Κάρολ Ριντ.

Όμως, παρά το ότι έπαιξε δίπλα σε Αμερικανούς σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Μπαρτ Λάνκαστερ, προτίμησε να δουλεύει πιο κοντά στο σπίτι της, κάνοντας ταινίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 με σκηνοθέτες όπως ο Μάριο Μπολόνια.

Ίσως η τελευταία της γνωστή ταινία ήταν το «Buona Sera, η κυρία Κάμπελ», μια φάρσα του σκηνοθέτη Μέλβιν Φρανκ στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Φιλ Σίλβερς, Πίτερ Λόφορντ και Τέλι Σαβάλας.

Στην ταινία, έπαιξε την Κάρλα, Ιταλίδα που είχε σχέσεις με τρεις Αμερικανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τους συναντά σε επανένωση, 20 χρόνια αργότερα.

Γλυπτά και πίνακες

Γεννημένη στις 4 Ιουλίου 1927, η Λολομπρίτζιτα έφυγε από την αγροτική περιοχή όπου γεννήθηκε, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα στάλθηκε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της πρωτεύουσας για να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Κέρδισε για πρώτη φορά το ψωμί της ως μοντέλο σε φωτογραφικά μυθιστορήματα που διαβάζονται μανιωδώς στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Diana Loris.

Συνόδευσε την επιτυχία της στην οθόνη με ταραχώδη ζωή που αποτέλεσε πλούσια πηγή για τους Ιταλούς παπαράτσι.

Προσπάθησε να διαφυλάξει την προσωπική της ζωή, καθώς αποσύρθηκε σε απομονωμένη βίλα στην αρχαία Αππία Οδό της Ρώμης, η οποία ήταν διακοσμημένη με δικά της γλυπτά και πίνακες, καθώς και με έργα τέχνης που συνέλεξε στα ταξίδια της στον κόσμο.

Ο γάμος με τον μετανάστη γιατρό

Το 1950 παντρεύτηκε τον Γιουγκοσλάβο μετανάστη γιατρό Μίλκο Σκόφιτς, ο οποίος έγινε μάνατζέρ της. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Milko Junior.

Χώρισαν μετά από σχεδόν 17 χρόνια και η Λολομπρίτζιτα είπε αργότερα ότι δεν είχε σκοπό να ξαναπαντρευτεί. «Οι γάμοι είναι βαρετοί και σχεδόν πάντα σαν κηδείες, και τα ζευγάρια συχνά περιορίζουν το ένα το άλλο πάρα πολύ», είπε.

Ήθελε να παντρευτεί νεότερο

Ωστόσο, το 2006, όταν ήταν 79 ετών, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παντρευτεί τον Χαβιέρ Ριγκάου, έναν Ισπανό 34 χρόνια νεότερό της, με τον οποίο είχε στενή φιλία για χρόνια. Μήνες αργότερα, διέκοψε τον γάμο, λέγοντας ότι η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης της κατέστρεψε τη ζωή με «ατελείωτες επιθέσεις, συκοφαντίες και βία».

Κατηγόρησε τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης επειδή επιτέθηκε στον Ριγκάου ως τυχοδιώκτη. «Κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι υπεύθυνη που αυτός (ο Ριγκάου) υπέφερε όλα αυτά επειδή συνδέεται μαζί μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Reuters.

Έχω συνηθίσει περισσότερο να γράφουν ψέματα για μένα». Κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε από το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει αυστηρότερους νόμους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων από την εισβολή των μέσων ενημέρωσης.

Πρέσβειρα καλής θέλησης

«Ο νόμος πρέπει να εμποδίσει τα ΜΜΕ να συνεχίσουν αυτή την παράλογη συμπεριφορά», είπε τότε. Όταν σταμάτησε να κάνει ταινίες, η Λολομπρίτζιτα ακολούθησε νέα καριέρα ως φωτογράφος και γλύπτρια και ήταν επίσης πρέσβειρα καλής θέλησης για το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Μεταξύ 1972 και 1994 εκδόθηκαν έξι βιβλία με τις φωτογραφίες της, συμπεριλαμβανομένων των Italia Mia (Η Ιταλία μου), Οι Φιλιππίνες και το Θαύμα της Αθωότητας, φωτογραφίες από και για παιδιά.

«Τα παιδιά με τα μεγάλα ορθάνοιχτα μάτια τους μάς αμφισβητούν. Τα βλέμματά τους θα πρέπει να μας βοηθήσουν να εγκαταλείψουμε τον εγωισμό που αναμφίβολα αφήνει την καρδιά μας αρκετά γυμνή», έγραψε στην εισαγωγή της.

Οι σχέσεις με τον Φιντέλ και την Κάλλας

Το 1975 γύρισε ένα ντοκιμαντέρ «Πορτρέτο του Φιντέλ Κάστρο» και για χρόνια περικυκλώθηκε από φήμες ότι είχε σχέση με τον Κουβανό ηγέτη. Στα τελευταία της χρόνια επέστρεψε στην πρώτη της αγάπη, τη γλυπτική, διατηρώντας εξοχικό στην Τοσκάνη, σε μια περιοχή καλλιτεχνών όπου δούλεψε με γλύπτες όπως ο Μποτέρο.

Ανέβασε παράσταση για μία γυναίκα εκεί, το 2008, και την αφιέρωσε στη φίλη της, στην Ελληνίδα, αείμνηστη τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας.

Εκθέσεις των μαρμάρινων και χάλκινων γλυπτών της πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, στη Μόσχα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2013, όταν ήταν 85 ετών, δημοπρασία των κοσμημάτων της από τον Sotheby's στη Γενεύη έφτασε τα 4,9 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε ρεκόρ για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με διαμάντια και μαργαριτάρια, τα οποία πουλήθηκαν για 2,37 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα διατέθηκαν στην έρευνα βλαστικών κυττάρων.