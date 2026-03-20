Γιατί η νέα γενιά ερωτεύτηκε το «Sex and the City»

Η Μιράντα, η Κάρι, η Σαμάνθα και η Σάρλοτ αγαπήθηκαν, τρεις δεκαετίες πριν, από τις μαμάδες των κοριτσιών, τα οποία ανήκουν σήμερα στη γενιά «Ζ». Το «Sex and the City» όχι μόνο σύστησε στη νέα γενιά τις τέσσερις φίλες, αλλά κατόρθωσε και το ακατόρθωτο. Αυτό που λίγα τηλεοπτικά προϊόντα πετυχαίνουν. Δεν ξεπεράστηκε, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει. Το σίριαλ αποθεώνεται από το ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 20-25 ετών, καθώς βρίσκουν ότι η σειρά είναι πολύ του γούστου τους, διότι είναι «relatable».

Ό,τι είναι το βούτυρο, η ζάχαρη και τα αυγά για το παντεσπάνι, είναι τα τρία συστατικά της τηλεοπτικής σειράς, και οι έξι κύκλοι προβάλλονται από το HBO, για τις νεαρές τηλεθεάτριες. Φιλία, μόδα, σεξ. Όλα σε υπερθετικό βαθμό. Όσον αφορά το στάιλινγκ είναι γνωστό ότι έχει βάλει το μαγικό της χέρι, η ελληνικής καταγωγής, ενδυματολόγος Πατρίτσια Φιλντ, πολύ πριν ασχοληθεί με την Έμιλι στο Παρίσι. Ειδικά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άφησε εποχή φορώντας τα ρούχα, τα καπέλα και τα Manolo Blahnik της Κάρι Μπράντσο.

Οι τέσσερις φίλες συναντώνται για μπραντς και μιλούν για τι άλλο; Για αγόρια. Για άνδρες, για αποτυχημένα ραντεβού, για τις βραχύβιες ή προβληματικές σχέσεις τους. Συζητούν ντυμένες στην πένα για τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, το πόσο δύσκολο είναι να βρουν έναν σύντροφο ζωής ή απλά να φλερτάρουν-ακόμα και στη Νέα Υόρκη- ή ακόμα και τη δική τους αδυναμία να δεσμευθούν.

Τόσο πριν από 27χρόνια όσο και τώρα, το σίριαλ ξεχωρίζει, γίνεται σημαία γυναικείας απελευθέρωσης και ύμνος αυτοδιάθεσης. Η Κάρι, η Σαμάνθα, η Σάρλοτ και η Μιράντα μιλούν ελεύθερα για τη σεξουαλική τους ζωή και κυρίως κάνουν σεξ με τους εκάστοτε συντρόφους τους- πολύ περισσότερο από τη γενιά «Ζ» που προτιμά, σύμφωνα με τις έρευνες, τον ύπνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και είναι σίγουρα ένα «προχωρημένο» τηλεοπτικό σίριαλ, αν εξαιρεθούν κάποια «cringe» σημεία- πταίσματα. Η γενιά «Ζ», για παράδειγμα, δεν κατανοεί την ανάγκη της Κάρι να καπνίσει, βρέξει-χιονίσει η Κάρι θέλει το τσιγάρο της.

Ομολογουμένως, υπήρχαν «μικρές δόσεις» τα καλύτερα στιγμιότυπα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Pinterest είναι γεμάτο με εμφανίσεις εμπνευσμένες από την Κάρι. Μεταξωτές φούστες, μίνι φορέματα, τοπάκια, συνδυασμοί, βίντατζ kitten heels. Στο TikTok υπάρχει βίντεο που έγινε viral, με τίτλο «And suddenly, there he was wearing Armani on Sunday. Mr Big», με υπόκρουση το «Take My Breath Away» των Berlin, το οποίο περισσότεροι από είκοσι δύο χιλιάδες χρήστες αναπαρήγαγαν με «outfit videos» και αποσπάσματα με τους συντρόφους τους. Ο «μύθος» ήταν, λίγο ως πολύ, γνωστός.

Η γενιά «Ζ», που μεγάλωσε πλήρως μέσα στον ψηφιακό κόσμο, λάτρεψε τo είδωλο Κάρι Μπράντσο που είχε λάπτοπ από τότε, πριν από 27 χρόνια, όσα και η ηλικία της σειράς, και έγραφε μια πολύ επιτυχημένη στήλη για τα ερωτικά της, πολύ πριν έρθει στην χώρα μας αυτή η δημοσιογραφία, τότε ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Τα σύγχρονα κορίτσια «τσιμπήθηκαν», εξίσου με τις μαμάδες τους, με τον Mister Big, το on-off αμόρε της Κάρι. Αποθέωσαν την απελευθερωμένη Σαμάνθα, θαύμασαν την ευθύτητα της Μιράντας και το ρομαντισμό της Σάρλοτ. Η κάθε μια από τις πρωταγωνίστριες έχει τον τύπο της στον πολύχρωμο κόσμο της Νέας Υόρκης και του «Sex and the City».

Η Κάρι είναι αδιαμφισβήτητα η σταρ. Κάνει δυναμική είσοδο με κάθε ενδυματολογική της επιλογή, ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται (αδικαιολόγητα πολλές φορές) και ενίοτε ο χαρακτήρας της γίνεται ανυπόφορος. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε απολογηθεί για το ρόλο της Κάρι λέγοντας ότι είναι ένας χαρακτήρας, ο οποίος αποτυγχάνει, είτε στις σχέσεις της, είτε στις φιλίες της, είναι αληθινή, δεν είναι ψεύτικη. Η ζωή της δεν είναι στρωμένη με θριάμβους, όπως συμβαίνει στην κανονική ζωή με τους κανονικούς ανθρώπους. Κι εδώ έρχεται το «relatable».

Η λέξη «relatable» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που φαίνεται οικείο, αναγνωρίσιμο ή συναισθηματικά κατανοητό, κάτι μέσα στο οποίο μπορείς να δεις τον εαυτό σου. Με πιο ακριβείς όρους, σημαίνει ότι μια κατάσταση, ένας χαρακτήρας αντανακλά σκέψεις ή συναισθήματα που έχεις βιώσει κι εσύ (ή πολλοί άνθρωποι), κάνοντάς το εύκολο να συνδεθείς μαζί του. Η γενιά «Ζ» κατανοεί τις συμπεριφορές ή τα συναισθήματα των χαρακτήρων, επειδή μοιάζουν με την πραγματική ζωή.

Οι ιστορίες των τεσσάρων φιλενάδων αντανακλούν κοινές δυσκολίες που βιώνουν και άλλοι άνθρωποι. Είναι μια σειρά, τολμηρή για την εποχή της, που ανήκει στην κατηγορία «comfort show». Ιδανική για χαλάρωση χωρίς ζόρια, καθώς το σενάριο δεν είναι πολύπλοκο και προσφέρεται για επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση. Οι χαρακτήρες είναι οικείοι και η σειρά δίνει μια σταθερότητα στην τηλεθεάτρια, αλλά και στον τηλεθεατή, της γενιάς «Ζ». Ακόμα και αν οι ερωτικές σχέσεις των τεσσάρων κεντρικών χαρακτήρων καταρρεύσουν και διαλυθούν, η φιλία τους παραμένει ακλόνητη. «Το Sex and the City» λειτουργεί σχεδόν «θεραπευτικά». Με γνώριμους χαρακτήρες, προβλέψιμη ροή και μια αίσθηση συντροφικότητας.

Η Κάντας Μπούσνελ, συγγραφέας εννέα βιβλίων και η δημιουργική δύναμη πίσω από το «Sex and the City», λέει πως η γοητεία της σειράς οφείλεται στο ότι παραμένει οικεία και αναγνωρίσιμη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και μια αίσθηση νοσταλγίας. «Υπήρχε ένας ρομαντισμός στο dating που οι νεότερες γυναίκες μού λένε πως δεν υπάρχει πια. Τώρα το διαδικτυακό dating και η χρήση εφαρμογών γνωριμιών μοιάζουν περισσότερο με δουλειά». Χάθηκε η μαγεία του φλερτ.