Γαλλία: Εκδήλωση αφιερωμένη στην Επετειακή Σειρά Γραμματοσήμων των ΕΛΤΑ για τα 80 χρόνια της UNESCO

Εκδήλωση αφιερωμένη στην παρουσίαση της ειδικής Επετειακής Σειράς Γραμματοσήμων καθώς και Ειδικής Αναμνηστικής Σφραγίδας που εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση της UNESCO, διοργάνωσε στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO.

Σκοπός της ελληνικής πρωτοβουλίας ήταν να αποδοθεί φόρος τιμής στο θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η UNESCO στην προώθηση του πολιτισμού, της επιστήμης της εκπαίδευσης, καθώς και στη διαφύλαξη και ανάδειξη της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα συγκυρία της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή και των πληγμάτων σε Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Την εναρκτήρια ομιλία στην εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν δεκάδες πρέσβεις κρατών-μελών από όλες τις γεωγραφικές ομάδες, απηύθυνε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γεώργιος Κουμουτσάκος, που τόνισε ότι «στις σημερινές εξαιρετικά επικίνδυνες για την ειρήνη συνθήκες, η UNESCO και η αποστολή της είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα που υπηρετεί η ειδική επετειακή σειρά γραμματοσήμων που μπορεί να είναι μικρά, αλλά γίνονται φορείς μεγάλων μηνυμάτων».

Ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ, Δανιήλ Μπερναδούτ, επικεντρώθηκε στις τέσσερις μεγάλες θεματικές που παρουσιάζει η ειδική αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων: τις διεθνείς ημέρες (Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας), την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά (Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα), την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (μαρμαροτεχνία Τήνου) και τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO (Μετέωρα).