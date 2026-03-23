Βουλή: Στην Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών

Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών και την προσεχή Πέμπτη τη "σκυτάλη" παίρνει η ολομέλεια της Βουλής. Η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών θα λειτουργήσει σεβόμενη την ιστορικότητα και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των πέντε κρατικών καλλιτεχνικών σχολών.

"Ακούσαμε ότι η Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, δήθεν αποτελεί μια διοικητική κατασκευή ή απλά μια γρήγορη συγκόλληση πέντε φορέων, χωρίς ενιαία ακαδημαϊκή αρχιτεκτονική. Αυτή ήταν μάλιστα και μια βασική αρχή και γραμμή της αντιπολίτευσης. Δεν σχεδιάστηκε η ΑΣΠΤ για να ακυρώσει το υπάρχον κεφάλαιο του χώρου.

Σχεδιάστηκε για να το μεταφέρει σε ένα ανώτερο θεσμικό επίπεδο, στο ανώτερο θεσμικό επίπεδο που μπορούμε να έχουμε, χωρίς να χαθεί και η ιστορικότητα και η τεχνογνωσία, αλλά και η πρακτική εμπειρία των πέντε δημόσιων φορέων. Γι' αυτό και επιλέχθηκε και η οργανική σχέση με το Εθνικό Θέατρο, με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Και γι' αυτό και ενισχύθηκε, όπως είπαμε μετά τη διαβούλευση, η λογική των προγραμματικών συμβάσεων", είπε η υπουργός Παιδείας και επανέλαβε: "η νέα σχολή δεν ξεκινά από το λευκό χαρτί. Χτίζει πάνω σε ζωντανούς, ιστορικούς και ενεργούς δημόσιους θεσμούς του πεδίου. Και εδώ κρύβεται και ο βαθύτερος χαρακτήρας αυτής της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό και η ΑΣΠΤ δεν είναι μια αποσπασματική αλλαγή. Έχει υψηλό συμβολισμό και είναι μια επένδυση για τα επόμενα 50 χρόνια, όχι απλά μια θα έλεγα μεταρρύθμιση συγκυρίας".

Υπέρ του νομοσχεδίου έχει δηλώσει η Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίζουν, επί της αρχής, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δηλώνουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

"H δημιουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με στόχο την προαγωγή των performing arts είναι η ικανοποίηση ενός αιτήματος του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας μας, το οποίο έρχεται μετά από δεκαετίες αναμονής και έρχεται από αυτήν την Kυβέρνηση μέσα από μια πολύ προσεκτική προεργασία που διήρκεσε καιρό", ανέφερε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη.

Η βουλευτής της ΝΔ στάθηκε και στις άλλες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που αφορούν στο πεδίο της καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης. "Οι τίτλοι σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής και Μουσικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και κινείται εντός του θεσμικού και συνταγματικού πλαισίου. Στόχος της είναι να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που παρέμενε ανοιχτό για χρόνια. Ουσιαστικά, τα πτυχία των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής και Μουσικής Εκπαίδευσης εξομοιώνονται με εκείνα των ΤΕΙ, ως προς τα επαγγελματικά και υπηρεσιακά τους δικαιώματα, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης προς το επίπεδο 6, μέσω συγκεκριμένων και οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδρομών", είπε η κ. Δεληκάρη.

Η βουλευτής σημείωσε επίσης ότι για πρώτη φορά θεσπίζονται ξεκάθαρες ακαδημαϊκές γέφυρες προς το επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είτε μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων σε ΑΕΙ, είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων σπουδών διάρκειας 4 εξαμήνων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.