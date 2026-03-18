26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου: Η γαλλόφωνη κινηματογραφία σε πρώτο πλάνο

Το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος (FFF26) επιστρέφει δυναμικά από τις 26 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη και σταθερή του παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Στην 26η του έκδοση, ο θεσμός απλώνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Χανιά, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τις κινηματογραφικές αίθουσες σε ζωντανούς τόπους συνάντησης του κοινού με τη γαλλόφωνη δημιουργία. Προβολές και εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον Δαναό, το 'Αστορ, το Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή στην Αθήνα, αλλά και σε επιλεγμένες αίθουσες στην περιφέρεια.

Με κεντρική θεματική «Το αποτύπωμα της Τέχνης μέσα μας», η φετινή διοργάνωση αντλεί έμπνευση από τη Μεσόγειο και προτείνει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις υπόλοιπες τέχνες. Περισσότερες από σαράντα ταινίες και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων συνθέτουν μια πολυδιάστατη εμπειρία που αναδεικνύει την πολυφωνία και τη δυναμική της σύγχρονης γαλλόφωνης κινηματογραφικής παραγωγής.

Η έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 24 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την ταινία «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν, μια φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά που επαναπροσεγγίζει με σύγχρονη ματιά ένα εμβληματικό υπαρξιακό έργο. Η αυλαία πέφτει την 1η Απριλίου στον κινηματογράφο Δαναό με την ταινία «Θα φύγω μια μέρα» της Αμελί Μπονέν, μια τρυφερή ιστορία επιστροφής και επανασύνδεσης με το παρελθόν, που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και την ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η ενότητα που εξερευνά τη σχέση του κινηματογράφου με τις υπόλοιπες τέχνες, ενώ η φετινή Λευκή Κάρτα του φεστιβάλ (Carte Blanche) δίνεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου Cinemed του Μονπελιέ, ενισχύοντας τον μεσογειακό χαρακτήρα της διοργάνωσης και τις διεθνείς της διασυνδέσεις. Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκεται και ο διάλογος γύρω από τη σύγχρονη κινηματογραφική πραγματικότητα, με συζητήσεις που αγγίζουν ζητήματα όπως η γεωπολιτική του σινεμά και οι διεθνείς συμπαραγωγές, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, επαγγελματίες και κοινό.

Τις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος αξιολογεί πενταμελής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τη Μαρία Αποστολακέα, τον Αλέξη Γρίβα, τον 'Ακη Καπράνο, τη Δέσποινα Μουζάκη και τον Στέφανο Ρόκο. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θ' απονεμηθούν το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το Βραβείο Κοινού.

Η φετινή διοργάνωση προσφέρει ένα πολυδιάστατο ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του σινεμά. Η ενότητα «Οι Τέχνες στην Οθόνη», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και το Flux Laboratory, φέρνει το κοινό σε άμεση επαφή με τον κόσμο των καλλιτεχνών μέσα από προβολές πέντε ταινιών, μία performance σύγχρονου χορού, θεματική ξενάγηση στο Μουσείο του Ιδρύματος και τη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ «Η Φωνή της Ελλάδος», η οποία θα ηχογραφηθεί παρουσία κοινού. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος η καθηγήτρια Κλοέ Ντελαπόρτ θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τη γεωπολιτική του σινεμά, ενώ η Ζεραλντίν Λαπόρτ του Διεθνούς Φεστιβάλ Cinemed θα συντονίσει μία συζήτηση για τις συμπαραγωγές στον μεσογειακό κινηματογράφο, φωτίζοντας διεθνείς συνεργασίες και δημιουργικές ανταλλαγές.

Οι νεανικές προβολές και οι ειδικές εκδηλώσεις δίνουν στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει τον κινηματογράφο σε όλες του τις διαστάσεις. Το μουσικό πάρτι με τους DJ Retro Casetta & Giulia Giu στο Romantso δημιουργεί ένα μοναδικό ηχητικό περιβάλλον, συνδυάζοντας μουσικές παραδόσεις της Βόρειας Αφρικής με σύγχρονα ακροαματικά περιβάλλοντα και ζωντανή αλληλεπίδραση.

Το Φεστιβάλ γιορτάζει επίσης τα 26 χρόνια του με την έκθεση «2000-2026: Το FFF μέσα από τις αφίσες του», στο Maya le Bistro του Γαλλικού Ινστιτούτου, τιμώντας την ελληνική δημιουργική σκηνή που ανέλαβε την οπτική ταυτότητα των διοργανώσεων. Η έκθεση παρουσιάζει τη μοναδική συλλογή αφισών του φεστιβάλ, αναδεικνύοντας πώς κάθε διοργάνωση αφήνει το δικό της αποτύπωμα στον πολιτιστικό χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το φετινό τρέιλερ, σε σκηνοθεσία της Ελληνογαλλίδας δημιουργού Ινές Περό, που αντλεί έμπνευση από τη Μεσόγειο ως κοινό τόπο εμπειριών και πολιτισμών. Μέσα από απλές, καθημερινές στιγμές και τη συμβολική εικόνα ενός παιχνιδιού πετάνκ, το τρέιλερ αποτυπώνει την έννοια της συντροφικότητας και της πολιτισμικής εγγύτητας, αναδεικνύοντας όσα ενώνουν τους λαούς της περιοχής.

Η φετινή οπτική ταυτότητα, την οποία υπογράφει η δημιουργική ομάδα The Birthdays Design, βασίζεται στην ιδέα του αποτυπώματος, προβάλλοντας τον κινηματογράφο ως μια συλλογική εμπειρία που φέρει τα ίχνη όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτήν. Με τον κινηματογράφο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και τις ζωντανές συζητήσεις να συνδέονται αρμονικά, το FFF26 προσφέρει ένα ταξίδι εμπειριών που συνθέτουν μια συλλογική γιορτή δημιουργικότητας, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

