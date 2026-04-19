Θ. Κοντογεώργης: Περιοδεία και συναντήσεις εργασίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, επίσκεψη στην Κρήτη στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030», ενώ θα συμμετάσχει και στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του υφυπουργού έχει ως εξής:

09.00: Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα.

10.00: Σύσκεψη στο Αναπτυξιακό Κέντρο Ψηλορείτη (ΑΚΟΜΜ) για τη στρατηγική για τις ορεινές περιοχές και τη νέα Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τον δήμαρχο Ανωγείων και Προέδρο του Δικτύου Ορεινών Δήμων, Σ. Κεφαλογιάννη, καθώς και με δημάρχους και εκπροσώπους των δήμων Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Σφακίων, Καντάνου - Σελίνου, Βιάννου, Οροπέδιου Λασιθίου, Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου.

11.00: Συνάντηση με εκπροσώπους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ) στον «Τόπο του Βοσκού», για το ρόλο τους στην Τοπική Ανάπτυξη

11.30: Επίσκεψη στην πλατεία Περαχώρι και συζήτηση με τους κατοίκους.

14.00: Επιθεώρηση των έργων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ (τμήμα «ΧΥΤΑ Ηρακλείου - Λινοπεράματα») με την ηγεσία του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

16.30: Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο το σχέδιο διαχείρισης υδάτων Κρήτης, με τη συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον πρωθυπουργό.

17.45: Συμμετοχή στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.