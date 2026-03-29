Σύσκεψη με αντικείμενο την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών αύριο στο Μ. Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 12.00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών.

«Διατηρούμε εφεδρείες αν επιδεινωθεί η κρίση λόγω πολέμου»

Στις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, και στις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι «επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά».

Παράλληλα, με αφορμή την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο πρωθυπουργός διαμηνύει ότι «πέρα από τα έκτακτα «αναχώματα» για τις κρίσεις, η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» και υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα».

Σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει πλαφόν στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ έως το τέλος Ιουνίου και προχωρά σε νέα μέτρα για Απρίλιο και Μάιο, καλύπτοντας 3 στα 4 νοικοκυριά, με επιδότηση σε καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, συνολικού ύψους 300 εκ. ευρώ, ενώ ειδικά για το fuel pass αναφέρει ότι «καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών υπενθυμίζει ότι από την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από 880 σε 920 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και τους δημοσίους υπαλλήλους με εισαγωγικό μισθό, φτάνοντας συνολικά σε αύξηση 41,5% από το 2019 και θέτοντας ως στόχο τα 959 ευρώ έως το 2027.

Σημαντική αναφορά γίνεται και στη δίκη των Τεμπών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. «Επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας», τονίζει και σημειώνει με έμφαση: «Η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες»

Στο νομοθετικό πεδίο, μιλάει για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για ενιαίους κανόνες στις αστικές συγκοινωνίες, τα ταξί, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και την ηλεκτροκίνηση, ενώ αναφέρεται στη σημαντική πρόοδος που καταγράφεται στην οδική ασφάλεια, με τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων στην ΕΕ το 2025 και ολοκλήρωση έργων όπως ο Ε65 και παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.

Στον τομέα της άμυνας, σημειώνει ότι εγκρίθηκαν προγράμματα για αντι-drone συστήματα, εκσυγχρονισμό φρεγατών ΜΕΚΟ, υποδομές για F-35 και αναβάθμιση F-16, ενισχύοντας τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ για το μεταναστευτικό, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα υποστηρίζει το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, με αυστηρή και δίκαιη πολιτική, προστασία των συνόρων και καταπολέμηση διακινητών.