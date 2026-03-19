Συνάντηση Γ. Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη της Τουρκίας: Επί τάπητος η διαχείριση καταστροφών

Συνάντηση με τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγιές, είχε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε «η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στη διαχείριση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ».

Ακολουθεί η ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Συναντήθηκα με τον Πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, Çağatay Erciyes, σε συνέχεια της πρόσφατης Κοινής Δήλωσης που υπογράψαμε με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Mustafa Çiftçi στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην 'Αγκυρα, για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας επαναβεβαιώθηκε η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στη διαχείριση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμοί, πυρκαγιές και πλημμύρες, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Συζητήσαμε για την αλληλεγγύη που έχει επιδειχθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε δύσκολες στιγμές η οποία αποτελεί ισχυρή βάση για την περαιτέρω οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας ενώ εξετάστηκαν προτάσεις για την ουσιαστική εφαρμογή και ενεργοποίηση των προβλέψεων που απορρέουν από τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινών δράσεων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στο άμεσο μέλλον που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και την ασφάλεια των πολιτών μας».