Συνάντηση Δένδια - Κικίλια για τη σχεδίαση και ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου

Με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής, Βασίλη Κικίλια, συναντήθηκε την Παρασκευή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Αντικείμενο της συζήτησης των δύο υπουργών ήταν το ζήτημα σχεδίασης και ναυπήγησης του Εθνικού Πλοίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρει:

«Συναντήθηκα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Συζητήσαμε για το ζήτημα της σχεδίασης και ναυπήγησης του Εθνικού Πλοίου το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο του Πολεμικού Ναυτικού όσο και του Λιμενικού Σώματος. Συζητήσαμε επίσης για γενικότερα ζητήματα συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».