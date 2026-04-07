Συμπληγάδες

Δεύτερη λοιπόν δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά σε 13 συνολικά πολιτικούς, όλους δυστυχώς από τη Νέα Δημοκρατία. Κι απ’ ότι λέει το ρεπορτάζ, ακολουθεί σύντομα και τρίτη με άλλους 5 εμπλεκόμενους.

Υπάρχει πολιτικό ζήτημα;

Για να μην κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας, προφανώς ναι. Και είναι μάλιστα μείζον.

Και συνέβη αυτό σε μια εξαιρετικά δύσκολη εσωτερική συγκυρία με άλλα δύο μέτωπα ανοιχτά, τις υποκλοπές και τα Τέμπη.

Κι όλα αυτά σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών στο διεθνές γίγνεσθαι, με συρράξεις χωρίς ορατό τέλος στη γειτονιά μας, με νέα ενεργειακή κρίση προ των πυλών, με τον Τράμπ να απειλεί ακόμα και με αποχώρηση των ΗΠΑ απ' το ΝΑΤΟ.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα έβρισκε τον βηματισμό της, με μια οικονομία να αναπτύσσεται δυναμικά και με μια χώρα να εκσυγχρονίζεται σε όλα τα επίπεδα, αφήνοντας πίσω τα μολυβένια χρόνια της κρίσης και των μνημονίων.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που εναλλακτική λύση δεν υπάρχει, με μια αντιπολίτευση αναξιόπιστη, ανερμάτιστη και κατακερματισμένη.

Με έναν Σύριζα που εξαϋλώνεται, ένα ΠΑΣΟΚ που ζητάει νίκη έστω με μια ψήφο διαφορά αλλά που δεν ξέρει πώς και με ποιόν θα συνεργαστεί την επόμενη μέρα, και με τα αντισυστημικά τέρατα να σηκώνουν κεφάλι σε μια επανάληψη του εφιάλτη του 2010-2015.

Αλλά και με μια κυβέρνηση που, κακά τα ψέματα, έδειξε αδυναμία διαχείρισης της μεγάλης νίκης του ‘23 και ανάλωσε μεγάλο μέρος του πολιτικού της κεφαλαίου, ήδη έναν ολόκληρο χρόνο πριν τις εκλογές.

Και τώρα τί διερωτάται κανείς.

Μόλις χθες ο Στουρνάρας προειδοποίησε ότι τυχόν πρόωρες εκλογές θα ήταν καταστροφικές από κάθε άποψη. Και με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα θα οδηγούσαν και σε παρατεταμένη ακυβερνησία με οτιδήποτε κι αν σήμαινε αυτό για την οικονομία, τις υπολειπόμενες μεταρρυθμίσεις και τα εθνικά θέματα.

Ο ορισμός δηλαδή της τέλειας καταιγίδας στην πιο ακατάλληλη στιγμή.

Και δεδομένων των συνθηκών αυτών, διερωτάται κανείς αν μπορεί πλέον ο Μητσοτάκης να γυρίσει το παιχνίδι.

Και αν ναι, πώς;

Και με ποιο πολιτικό προσωπικό όταν μεγάλο μέρος του αποδείχθηκε εντελώς κατώτερο των περιστάσεων;

Καθόλου εύκολο αλλά όλα αυτά μένει ν’ απαντηθούν.

Και μέχρι τότε ας κάνουμε τον σταυρό μας. Και όχι τόσο για τον Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία. Όσο για τη χώρα την ίδια.