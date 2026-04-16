Στον «Ευαγγελισμό» και πάλι ο Κυρ. Μητσοτάκης - Ενημερώθηκε εκ νέου για την υγεία του Γ. Μυλωνάκη

Στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκε και πάλι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από την ομιλία του στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο εξέδωσε νωρίτερα νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη, σύμφωνα με το οποίο η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», ανέφερε χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν.

Κυρ. Μητσοτάκης: Θα βγει νικητής

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα» στη Βουλή, ανέφερε ότι είναι σίγουρος ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης θα βγει νικητής από την περιπέτεια υγείας του

«Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία και σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας», δήλωσε κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως είπε «προθυμοποιήθηκε να μεταθέσουμε τη σημερινή συνεδρίαση, υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση και φόρτος σε εμένα και στους συνεργάτες μας στο Μέγαρο Μαξίμου. Θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει αυτή η συζήτηση», πρόσθεσε.

Χειρουργός Γ. Μυλωνάκη: Έχουμε ένα καλό χαρτί μετά τον επιτυχημένο εμβολισμό του ανευρύσματος

Ο νευροακτινολόγος Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τον επιτυχημένο εμβολισμό ανευρύσματος στον εγκέφαλο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης, μίλησε για την επέμβαση και την πορεία της υγείας του.

Όπως ανέφερε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ, βασικός στόχος του χειρουργείου ήταν «να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος» και, σε δεύτερο επίπεδο, «να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι «πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της κατάστασης, εξηγώντας πως οι πιθανές επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία εμφανίζονται συνήθως στην 6η–7η ημέρα και σχετίζονται με την αντίδραση των αρτηριών στο αίμα που έχει διαχυθεί στον εγκέφαλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άμεση διακομιδή του ασθενούς, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αντιμετώπιση ενός ανευρύσματος μέσα στο πρώτο 48ωρο θεωρείται κρίσιμη.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω», τονίζοντας ότι η αιμορραγία είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση και ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η αντίδραση του εγκεφάλου στο αίμα που έχει διαρρεύσει από τις αρτηρίες.

Ο κ. Αρχοντάκης διευκρίνισε ότι η επέμβαση διήρκεσε περίπου 30–45 λεπτά και σημείωσε πως «πήγε καλά», με το ανεύρυσμα να έχει αποκλειστεί, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί θετική εξέλιξη και βοηθά στην αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη κατά την άφιξή του στον «Ευαγγελισμό», περιέγραψε ότι παρουσίαζε νευρολογική εικόνα συμβατή με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να παραμένει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».

Στο πλευρό του η οικογένειά του, συνάδελφοι και βουλευτές

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκεται και η οικογένειά του, ενώ και σήμερα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ δίνουν το «παρών» από νωρίς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μεταξύ αυτών, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Σταύρος Καλαφάτης και Χρήστος Ζωγράφος.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.