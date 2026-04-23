Στην Αθήνα ο Μακρόν: Στόχος η ελληνογαλλική «σφραγίδα» στην Ανατολική Μεσόγειο

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάσουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην άτυπη σύνοδό των «27» στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα, για μια διήμερη επίσκεψη, που επί της ουσίας έρχεται να επισφραγίσει την στενή συνεργασία των δύο χωρών, στην πιο κρίσιμη, ίσως, συγκυρία. Με τα μέτωπα του πολέμου στο Ιράν και στην Ουκρανία να παραμένουν ενεργά και την Ευρώπη να καλείται να διαχειριστεί το ενδεχόμενο μιας κρίσης σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, άνευ προηγουμένου, όπως πολλοί εκτιμούν, Αθήνα και Παρίσι ανανεώνουν την συνεργασία τους σε αμυντικό επίπεδο και διευρύνουν τους τομείς στους οποίους θα βρίσκονται σε «ανοιχτή γραμμή».

Με την επιστροφή τους από την Λευκωσία, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχουν σε συζήτηση, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, στέλνοντας κοινή μηνύματα για την ευρωπαϊκή απάντηση, που θα πρέπει να δοθεί μπροστά σε ένα απολύτως ρευστό περιβάλλον. Οι επίσημες επαφές θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου, με μια συμβολική κίνηση των δύο ηγετών, την επίσκεψή τους στη φρεγάτα «Κίμων», πριν ακολουθήσει η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, η υπογραφή συμφωνιών και οι δηλώσεις τους στον Τύπο.

Αθήνα και Παρίσι θα ανανεώσουν την συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επ’ αόριστον, ενισχύοντας το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας, σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως επισημαίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, με την Ευρώπη να αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο είναι που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, επισημαίνεται από κυβερνητικές πηγές, αποτελώντας, όπως σημειώνουν, ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας. Έτσι, το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να επισφραγιστεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα θα ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Με τις κινήσεις αυτές, στόχος είναι η ελληνογαλλική συνεργασία να τοποθετηθεί πλέον στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας. Όπως είχε συμβεί, άλλωστε όταν οι δύο χώρες υπέγραφαν την αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, μια συμφωνία, που αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν, άλλωστε, ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συγκαταλέγονται στους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν θέσει σταθερά και έγκαιρα το ζήτημα αυτό στο ευρωπαϊκό τραπέζι, αποδεικνύοντας και στο πεδίο την κοινή τους πεποίθηση, όταν βρέθηκαν στην Κύπρο, τις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, με την Ελλάδα να συνδράμει πρώτη την αμυντική θωράκιση της Λευκωσίας και την Γαλλία να ακολουθεί, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον αναβαθμισμένο ρόλο της ελληνογαλλικής σχέσης ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με τον προβληματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εντείνεται για τις επιπτώσεις στην οικονομία, που προκαλεί η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθεί και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. Συμπλήρωναν, μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός είχε θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, σε ανύποπτο χρόνο, μιλώντας γι’ αυτό στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον περασμένο Μάιο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζουν ότι η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης και αποκτά χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολύ-επίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος.

Επί τάπητος θα βρεθούν και ζητήματα που απασχολούν σε κοινωνικό επίπεδο, όπως η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους και να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.