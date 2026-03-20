Στη Λέσβο ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης

Τη Λέσβο επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, να ενισχύσει τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και να στείλει σαφές μήνυμα ότι προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή είναι μία: να μην υπάρξει καμία διασπορά της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Πρωτοψάλτης συμμετείχε αρχικά σε σύσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αντικείμενο την πορεία των ελέγχων, την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και την επιτάχυνση της κλινικής επιτήρησης και των ιχνηλατήσεων.

Στη συνέχεια, στο κτίριο της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους τυροκόμους του νησιού, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την αυστηρή τήρηση των μέτρων και την αποτροπή κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς.

Ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε επίσης το τελωνείο Μυτιλήνης στο λιμάνι, ενώ συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, Υποστράτηγο, Μιχάλη Σεβδυνίδη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου, Κώστα Παπάζογλου, τον Διοικητή της 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, Ευστράτιο Ψύρρα και τον Λιμενάρχη Γεώργιο Κουλίκα, για την ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, η ολοκλήρωση, χωρίς καθυστερήσεις, της κλινικής επιτήρησης από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ο πλήρης έλεγχος των εκτροφών και η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η νόσος να περιοριστεί άμεσα και αποτελεσματικά μέσα στη Λέσβο.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογραμμίζει ότι η παρούσα φάση είναι η πλέον κρίσιμη και δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο χαλάρωσης ή παρέκκλισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η αυστηρή τήρηση των οδηγιών των κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτική και απολύτως αναγκαία για την προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου και την αποτροπή της επέκτασης της νόσου στην υπόλοιπη χώρα.

Η ευθύνη αυτή είναι συλλογική. Τοπικοί φορείς, ελεγκτικοί μηχανισμοί, αρμόδιες υπηρεσίες, τυροκομεία, σφαγεία, έμποροι και κτηνοτρόφοι, οφείλουν να συμβάλουν με απόλυτη σοβαρότητα και πειθαρχία στην εφαρμογή των μέτρων, ώστε να προληφθούν τα χειρότερα και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού και της χώρας».

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημειώνει:

«Βρισκόμαστε σήμερα στη Λέσβο, για να δούμε από κοντά την εφαρμογή των μέτρων και να συντονίσουμε με όλους τους αρμόδιους φορείς την προσπάθεια περιορισμού του αφθώδους πυρετού.

Ο στόχος είναι ένας και αδιαπραγμάτευτος: να μην υπάρξει καμία διασπορά της νόσου εντός και εκτός του νησιού και να εκριζωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Γι' αυτό, απαιτείται πλήρης και αυστηρή εφαρμογή όλων των μέτρων, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η ιχνηλάτηση και η κλινική επιτήρηση, να ελεγχθούν όλες οι εκτροφές και να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης ή εφησυχασμού.

Η προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου είναι κρίσιμη τόσο για το ίδιο το νησί όσο και για το σύνολο της χώρας. Σε αυτήν την προσπάθεια είναι καθοριστικός ο ρόλος των τοπικών αρχών, των υπηρεσιών, των ίδιων των κτηνοτρόφων και των συναφών επιχειρήσεων, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα και να περιορίσουμε τη νόσο εδώ και τώρα.

Θέλω όμως να στείλω και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους κτηνοτρόφους της Λέσβου: η κυβέρνηση είναι και θα είναι δίπλα τους. Οι άνθρωποι της παραγωγής και της μεταποίησης που δοκιμάζονται δεν είναι μόνοι τους. Όπως και σε άλλες δύσκολες περιπτώσεις ζωονόσων, έτσι και τώρα το κράτος θα στηρίξει όσους πλήττονται, με αποζημιώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά, με συνεργασία, υπευθυνότητα και αυστηρή τήρηση των μέτρων, μπορούμε να προστατεύσουμε τη Λέσβο, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και να αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος των παραγωγικών ζώων, η οποία δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για το ζωικό κεφάλαιο, την κτηνοτροφική παραγωγή και την τοπική οικονομία.

Για τον λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των μέτρων και η πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών είναι απολύτως κρίσιμες προϋποθέσεις για τον άμεσο περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις λιμενικές, τελωνειακές και αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και ο άμεσος περιορισμός της νόσου.