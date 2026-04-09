Ά. Σκέρτσος: Πλήρης δημοκρατία - Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα στον διεθνή δείκτη δημοκρατίας του Economist

Τη νέα ετήσια έκθεση του Economist επικαλείται, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αναφορικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

«Στις 7 Απριλίου 2026 δημοσιεύθηκε η νέα ετήσια έκθεση του διεθνούς περιοδικού Economist για την κατάσταση της δημοκρατίας στον κόσμο. Πρόκειται για μια από τις πλέον έγκυρες αξιολογήσεις, δημοσιογραφικά και ερευνητικά, εδώ και 20 χρόνια ως προς τα θέματα του κράτους δικαίου και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών σε 167 χώρες του κόσμου», εξηγεί ο κ. Σκέρτσος και προσθέτει:

«Η Ελλάδα, μετά από μια μακρά περίοδο 14 ετών, από το 2009 έως το 2022, που χαρακτηριζόταν ως ελλειμματική δημοκρατία (flawed democracy), έχει επανέλθει, χάρη στις ασκούμενες πολιτικές, από το 2023 στην επίλεκτη κατηγορία των 26 μόλις χωρών σε σύνολο 167 παγκοσμίως που αξιολογούνται από τον Economist ως πλήρεις δημοκρατίες (full democracy).

Η φετινή έκθεση είναι η τρίτη κατά σειρά από το 2023 που μας κατατάσσει στην κατηγορία αυτή».

Στο ερώτημα, «γιατί είναι σημαντική ειδικά αυτή η έκθεση;» ο υπουργός Επικρατείας απαντά ως εξής: «Διότι ο Economist θεωρείται διαχρονικά μία από τις πλέον έγκυρες διεθνείς εκδόσεις, καθώς συνδυάζει αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας με υψηλό επίπεδο ανάλυσης και ανεξαρτησίας από κομματικές ή εθνικές πιέσεις.

Η προσήλωσή του στη διασταύρωση πληροφοριών και στην τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ενισχύει την αξιοπιστία του. Παράλληλα, διακρίνεται για τη σταθερή υπεράσπιση των αρχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ανοιχτής οικονομίας, προσεγγίζοντας τα διεθνή ζητήματα με ορθολογισμό, θεσμική λογική και έμφαση στη μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινωνιών.

Σε αντίθεση δηλαδή με άλλους φορείς που κάνουν αντίστοιχες αξιολογήσεις με πολιτικά μεροληπτικά κριτήρια -και σίγουρα δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός όταν κατατάσσεις μια ευρωπαϊκή δημοκρατία σε χειρότερη θέση ως προς την ελευθερία του λόγου από υποσαχάριες δικτατορίες- ο Economist διαθέτει τεκμήριο αξιοπιστίας και αμεροληψίας στις κρίσεις του».

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος παραθέτει και «δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διάσταση του δείκτη και της εθνικής κατάταξής μας.

«Το πρώτο είναι ότι ο "βαθμός" της Ελλάδας στις 5 κατηγορίες που γίνεται η αξιολόγηση είναι 8,1 στα 10, ενώ η μέση βαθμολογία για την κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου παγκοσμίως είναι 5,2 στα 10.

Το δεύτερο και ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς δείχνει την επίδοση της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, είναι ότι -σύμφωνα πάντα με τον Economist- η Ελλάδα καταγράφει τη 13η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ των 27. Μάλιστα ανήκει στις 14 χώρες της ΕΕ που αξιολογούνται ως πλήρεις δημοκρατίες, ενώ 13 χώρες της ΕΕ αξιολογούνται ως ελλειμματικές δημοκρατίες».

Αναλυτικά, οι 14 χώρες της ΕΕ που λογίζονται ως «πλήρεις δημοκρατίες», είναι οι εξής: Δανία (θέση 3), Φινλανδία (θέση 5), Σουηδία (θέση 6), Ιρλανδία (θέση 7), Λουξεμβούργο (θέση 9), Ολλανδία (θέση 11), Γερμανία (θέση 16), Αυστρία (θέση 17), Πορτογαλία (θέση 20), Ισπανία (θέση 22), Τσεχία (θέση 23), Εσθονία (θέση 24), Ελλάδα (θέση 24) και Γαλλία (θέση 26).

Από την άλλη, οι 13 χώρες της ΕΕ που είναι στην κατηγορία «ελλειμματικές δημοκρατίες», είναι οι εξής: Μάλτα (θέση 28), Σλοβενία (θέση 29), Βέλγιο (θέση 31), Λετονία (θέση 33), Πολωνία (θέση 34), Ιταλία (θέση 37), Λιθουανία (θέση 39), Κύπρος (θέση 40), Σλοβακία (θέση 48), Ουγγαρία (θέση 55), Κροατία (θέση 57), Βουλγαρία (θέση 61) και Ρουμανία (θέση 69).

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επαναπαυθούμε, όπως διευκρινίζει ο υπουργός Επικρατείας, και τούτο γιατί, όπως επισημαίνει, «ο αγώνας για περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία οφείλει να είναι διαρκής. Και ποτέ δεν είναι αρκετός.

Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου απαιτούν συνεχή εγρήγορση, πολιτικές μεταρρυθμίσεις που διευρύνουν τα πολιτικά δικαιώματα και μας θωρακίζουν με πρόσθετα θεσμικά εργαλεία απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία, την αναποτελεσματική διακυβέρνηση, τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης».

Εν κατακλείδι, «η Ελλάδα εφαρμόζει με συνέπεια αυτές τις μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, στη διακυβέρνηση. Και αυτό καταγράφεται με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Καμία δημοκρατία δεν είναι τέλεια και σίγουρα η δική μας έχει ακόμη σημαντικά βήματα να κάνει για να θεραπεύσει διαχρονικές αβελτηρίες. Υποθέσεις που απασχολούν τον δημόσιο διάλογο μας το υπενθυμίζουν. Ωστόσο, η ισοπέδωση που χαρακτηρίζει τον λόγο της αντιπολίτευσης ως προς την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας είναι απολύτως αναντίστοιχη με αυτήν που καταγράφουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια οι πλέον έγκυροι διεθνείς δείκτες.

Γνωρίζουμε τα προβλήματά μας και εργαζόμαστε εντατικά για να τα θεραπεύσουμε», καταλήγει, στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος, κλείνοντας, παραθέτει και το link για την εφετινή έκθεση του Economist: