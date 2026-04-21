Σφοδρή σύγκρουση Κασσελάκη - Πολάκη: «Tο βάζεις στα πόδια», «είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Στέφανο Κασσελάκη, όσον αφορά την δικαστική διαμάχη των δύο πολιτικών προσώπων, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη.

Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωση πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αναβολή της αυριανής δίκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ότι «ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι "απατεώνας". Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια».

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 21, 2026

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χαρακτήρισε «απατεώνα».

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου ο Γιάννης Απατσίδης ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο τον κύριο Πελέκη αναβολή, επειδή έχει άλλο δικαστήριο, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση!!! Εγώ εκεί θα ήμουν, αν και επειδή ειναι αστικό δεν θα μπορούσα να μιλήσω! Θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού! Είσαι απελπισμένος και φαίνεται!!! Αυτή ειναι η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύεται στις δημοσκοπήσεις!!! Εντάξει απατεωνίσκο;;;;», απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης.